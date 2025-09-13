日本旅遊注意！女網友幫人代購「這產品」 出境時被迫全部丟掉
撰文：中天新聞網
一名女網友近日在社群平台分享，姊姊日前赴日旅遊時，為親友代購4支USB瀏海電捲棒。
但在出境時被告知該商品不能攜帶上飛機，無論是放在隨身行李或託運行李都不行，最後只能無奈將商品全數丟棄。
根據日本國土交通省規定，電髮棒、離子夾、直髮梳等電器產品，如能取出鋰電池且電池容量不超過160Wh，可將鋰電池放置於隨身行李中攜帶上機。
但若是無法取出鋰電池的產品，不論是手提或託運皆不可攜帶出入境，原因是這類產品可能因意外啟動而產生高溫，進而引起火災。
事件引發網友熱烈討論，有網友表示自己也曾在機場遭遇類似情況：
我們當初在機場也被丟掉，地勤人員說有安全疑慮
也有網友提醒：
這種不能帶，去日本也不能帶過去，都會被丟掉。
並指出許多日本店家已在商品處張貼公告，提醒顧客該類商品無法攜帶上飛機，建議選購可拆卸電池的款式。
事主在事後上網查詢才了解相關規定，並對於購買時店員未充分告知感到不滿：
買的時候員工也沒有說不能帶上飛機，只有說不能放行李箱。
