清朝嬪妃指甲套愈長地位愈高？揭3大用途　真有人當武器還藏麻藥

近年來中國大陸的宮廷劇大受歡迎，引發了觀眾對宮廷生活的濃厚興趣。



而有在關注宮廷劇的人或許有注意到，後宮嬪妃會戴著又長又尖的護甲套，不過你知道它的真實用途是什麼嗎？其實護甲套不只是美觀，還能彰顯地位、防身、以及方便皇帝寵幸。

清朝嬪妃為何要戴護甲套？真實用途是什麼？（01製圖）

清朝嬪妃為何要帶護甲套？有3大用途：

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根據中媒《搜狐網》指出，清朝的皇后與嬪妃經常在無名指和小指佩戴又長又尖的護甲套，表面上是為保護指甲，但實際上象徵著身份地位，因為古代蓄甲是皇宮貴族或富家女子的特權，代表她們無需勞作。

護甲套在工藝和材質上非常講究，且具有等級區分，圖案和裝飾都有相應的規範，從質地到長度都顯示著佩戴者的地位，護甲套的華美程度往往象徵著女子在宮中的受寵程度，地位越高的嬪妃，其護甲套的長度通常也越長，顯示其尊貴身份。

護甲套除了美觀之外，還具有防身和施藥的作用，像是慈禧太后會將護甲套特別磨得鋒利，並在內部藏有麻藥，以備不時之需。

此外，護甲套便於皇帝辨別嬪妃的地位，由於後宮妃嬪眾多，皇帝難以記住每位妃子的身分高低，只需觀察護甲套的華麗程度與設計便能適當給予賞賜，以避免引發後宮爭寵失和。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：清朝嬪妃為何要戴護甲套？「3強大用途」揭曉！不只是美觀，還能方便皇帝臨幸】