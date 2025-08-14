古畫揭中國古人運動項目！不止蹴鞠　還有滑雪體操和「高爾夫球」

成都世運會賽場正上演着現代體育的激情碰撞，你是否想過古人的運動智慧同樣精彩紛呈？古代流行的運動有哪些？



今天，一起翻開歷史畫卷，解鎖老祖宗強推的「爆款」運動吧！

跳操

談起跳操，古人可是專業的。中國傳統五禽戲、八段錦的鼻祖在此。西漢版「廣播體操」預備，開始！

帛畫《導引圖》記載了44個栩栩如生的健身動作，是能治病養生的「體操」。（湖南博物院藏）

點圖放大瀏覽：

帛畫《導引圖》記載了44個栩栩如生的健身動作，是能治病養生的「體操」。

網友：

原來2000年前古人也跳養生操！

射箭

我國是最早發明和使用弓箭的國家。在冷兵器時代，弓箭主要用於軍事；如今，弓箭的主陣地轉移到了賽場。1900年，射箭被列入現代奧運會正式比賽項目。

說起野外射箭，古人騎馬彎弓的姿勢可太颯了。瞧下面這位武士，他在快速移動中忽然發現狩獵目標，瞬間雙腿夾緊，集中力量將弓弦拉滿。這動靜結合的一刻，被古代工匠完美定格（點圖放大瀏覽）：

蹴鞠

自古以來，蹴鞠就深受人們喜愛。你看，眼前就是一支英姿颯爽的「女子足球隊」。場上選手全神貫注盯着球，衣袖翻飛間，傳球動作利落流暢，動態感十足。

【蹴鞠】古代仕女行樂圖卷（局部，南京博物院藏）

中國古代的「足球」產生之初是作為軍事訓練項目，後來逐漸成為宮闈娛樂、文人交遊的流行運動。在宋代，蹴鞠深受歡迎，上自朝堂，下至百姓，無不蹴鞠，軍人出身的宋太祖趙匡胤更是熱衷於此。

蹴鞠圖軸（天津博物館藏）

投壺

投壺，也稱射壺，是古代酒席上常玩的遊戲之一。賓主輪流把箭投向壺內，投中的箭多即獲勝。投壺在我國已有2000多年歷史，流行初期，必須有雅樂伴奏。秦漢時期則成了宴請賓客最常見的娛樂活動之一，此後便「席捲」各個朝代、階層（點圖放大瀏覽）：

鞦韆

鞦韆起源於我國古代北方少數民族地區，因其設備簡單，極易推廣，登上了「古人最愛運動榜單」。唐宋時，盪鞦韆成為過清明節不可少的娛樂項目。宋代還出現了一種「水鞦韆」，古籍《東京夢華錄》對其有記載。

與我們常見的坐着盪鞦韆不同，古代小姐姐還會選擇以站姿參賽，給自己上點難度。網友：「論會玩，還得是老祖宗！」

【鞦韆】古代仕女行樂圖卷（局部，南京博物院藏）

滑雪

一萬多年前，古人已經在「你的阿勒泰」滑雪了！

這幅一萬多年前的彩繪巖畫，定格下了阿勒泰先民在高山雪原間飛馳的帥氣身姿。手持單杆「滑雪杖」，腳蹬短小「滑雪板」，滑雪技能和裝備統統拿捏（點圖放大瀏覽）：

捶丸

古人也打「高爾夫」？《明宣宗行樂圖卷》描繪了我國古代的一種運動項目——捶丸。參與者以球杖擊球入穴，從宮廷貴族到普通百姓，都十分喜愛這項運動。

明宣宗行樂圖卷（局部，故宮博物院藏）

古人的運動智慧早已深植華夏血脈，無論是手持弓箭還是腳踏滑板，運動的快樂從未改變。

此刻，你準備好接棒這份古老而鮮活的激情了嗎？

【延伸閱讀】古代皇帝想臨幸 妃嬪月經來了怎辦？3種聰明解決法免「衝紅燈」（點圖放大閱讀）：