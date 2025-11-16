古代皇帝為何規定嫡長子繼位　唯獨清朝卻爭崩頭？揭2大重要因素

在古代封建社會，歷代皇帝通常使用嫡長子繼承制來決定繼承人。



不過嫡長子只是一種身分地位的象徵，並不能代表品德和治國能力，為何他們會堅持皇位只能由嫡長子繼承，而不是選賢與能呢？背後隱含了2個重要的政治因素。

古代皇帝孩子超多，為何一定要由嫡長子繼位？（01製圖）

嫡長子之所以為「嫡」有實際原因：

根據《藝述史》報導，封建時代的皇室嫡長子就算花天酒地、不學無術，還是很有可能登上皇位，就像晉朝嫡長子司馬衷普遍被認定智力不高，但依然順利登基，史稱「晉惠帝」，明末清初的政治思想家王夫之更曾評論「惠帝之愚，古今無匹，國因以亡」；而明成祖朱棣的嫡長子朱高熾有腿部殘疾，走路需要旁人攙扶，同樣坐上皇帝高位。

但建立起這樣的制度並非因古人昏庸，古代會採取立嫡不立賢，背後關乎2個重要因素，首先，封建時代已經建立起完整的官僚系統，在明朝以前，中央集權的狀況並不嚴重，就算脫離統治者的決策也能夠正常運作，所以嫡長子繼承制不是論繼任者的治理能力來決定，目的是為了維持國家系統的穩定，制定出統一的標準就能避免鬥爭。

其次是嫡長子之所以為「嫡」，正是因為他的母族家世背景比較好，背後有權勢、財力的靠山支持，這也是實力的一部份，同時還能有效避免家庭間的鬥爭，維護皇室內部穩定。

但是為何傳承了千百年的嫡長子繼承制，到了清朝就形同虛設呢？其實是因為清朝初期，宗室就展現出了強大的力量，例如努爾哈赤的弟弟就是他的好幫手。清朝統治者需要宗室的協助，所以不像前朝一樣拒絕宗室參政，最後造就一群有能力的兒子互相爭奪皇位，最有名的就是康熙時期的「九龍奪嫡」事件，而事實上，在清朝長遠的歷史中，成功即位的嫡長子只有道光皇帝一人。

