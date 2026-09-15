「孤獨抗癌少年」遺言感動全網　父親看了社交平台才真正認識兒子

2025年10月12日晚上10點52分，札幌的一家醫院裏，22歲的中山奏琉閉上了眼睛。父親中山和彥站在病牀前，看着兒子終於不再被疼痛折磨的臉，不知道該哭還是該鬆一口氣。一年多的癌症抗爭結束了，醫生輕聲說「節哀」，護士收拾好醫療器械，病房陷入安靜。



一切似乎都結束了。但兩天後的10月14日，那個已經去世的賬號突然發了一條推文——「グエー死んだンゴ」翻譯過來，大概是：

哈哈，我死了。

這條來自死者的消息用的是日本網絡文化裏最搞笑的「臨終梗」，語氣輕鬆得像在開玩笑，配圖是空白，沒有悲傷的音樂，沒有遺照，沒有任何儀式感，就好像一個人在聊天群裏隨口說了句「我掛了啊」，然後真的消失了。

中山奏琉在X發布的最後一條推文，意思大概是「哈哈，我死了」。（FNNプライムオンライン）

推文發布後的48小時內，轉發近八萬次，點讚八十八萬次，瀏覽量超過三億。評論區炸了，有人說「這也太不正經了吧」，有人說「笑着笑着就哭了」，還有人直接回覆：

敬佩你這份勇氣，我去捐款了。

這條推文讓整個日本都沉默了，因為沒有人能想到，一個22歲的年輕人會用這樣的方式和世界告別。

父親看了中山奏琉的社交平台和聽了老師同學的話 才真正認識自己的兒子有多強大：

+ 16

父親眼中的「孤獨少年」

在北海道津別町廣袤的農場上，父親中山和彥已經耕種了半輩子。他記得奏琉小時候總愛跟着自己坐拖拉機，「小傢伙坐上去沒多久就睡着了，頭靠在我胳膊上」。

那是他對兒子最温馨的記憶，其他時候，奏琉都像個小透明人——話少，不粘人，回家就關房門，放學後網球訓練，晚上7點才回來，吃完飯就上樓，關上門，一個人在房間裏打遊戲。

我有時候真懷疑他有沒有朋友。

父親和彥說，他以為兒子是個孤獨的孩子。其實奏琉不孤獨，他是學校網球隊的主力，還代表學校去打過全國高中聯賽，書法上毛筆和硬筆都考到了八段。文武雙全，什麼都做得好，就是不愛說話。

2023年夏天，大一的奏琉回家度假時突然說背上有點疼，摸着像長了個疙瘩。父親和彥伸手一摸，臉色變了——那不是疙瘩，是一個硬塊。去醫院檢查、拍CT、等結果，醫生讓「全家人一起來」，這句話從來不是好消息。

醫生很難開口：

很抱歉……是癌症。

父親和彥和妻子當場就紅了眼眶，更糟的是，這是一種罕見癌症——類上皮肉瘤，據說全日本每年只有20多例。治療方案很兇險：必須把肋骨連同腫瘤一起切掉，如果皮膚不夠縫合，就得從大腿上取一塊植上去。

父親和彥聽完幾乎說不出話，但奏琉很平靜，他坐在診室裏表情沒有什麼變化，就像在聽一份普通的體檢報告。「他是不是被嚇傻了？」父親和彥當時這麼想。手術很成功但恢復期很漫長，奏琉錯過了半年的學業，回到大學時朋友問他怎麼樣，他只是輕描淡寫地說：「得了癌症，手術了，現在好了。」就這樣，他從不多說。

2024年秋天，癌症復發了。這次更兇險，腫瘤在體內出血，血液積在胸腔裏壓迫左肺，奏琉幾乎無法呼吸，只能側躺着睡覺，因為只有這個姿勢右側的肺才能勉強充氣。複查後醫生告訴他：四期，這意味着時間不多了。

朋友松岡信去醫院看他，看到的是一個虛弱到極致的人，奏琉躺在病牀上聲音細若遊絲，一直在咳血。「我當時覺得，他就要死了。」松岡信說。但奏琉沒死，他撐了下來，直到那條「哈哈我死了」的推文發出後，父親和彥才第一次知道——兒子不是孤獨的孩子。

【延伸閱讀】3年前痛失父親 5個哥哥補上跳婚禮舞 新娘聽亡父聲音淚崩

+ 11

社交媒體上的另一個奏琉

葬禮那天來了很多年輕人，奏琉的高中同學、大學朋友、網球隊的隊友……他們一個接一個走到父親和彥面前說：

「奏琉真是個人氣王」

「他周圍總是圍着一圈人」

「他自己不怎麼說話，但總能把人吸引過來」



父親和彥聽得一愣一愣的，這真的是他兒子？葬禮結束後有同學跑來說：「奏琉在X上火了，你知道嗎？」父親和彥不知道，他也從來不用社交媒體，但這次他註冊了一個X賬號，搜索了兒子的名字，然後看到了一個完全陌生的奏琉。

然後父親發現：2023年10月25日，奏琉在筆記平台note上寫：

背上長了個大塊頭，去醫院一看，竟然不是肋骨出問題，而是一個超大腫瘤。

他給腫瘤起了個外號——「大塊頭」。

關於CT檢查，他寫：「人生第一次拍CT，本來很興奮，但太快結束了，沒意思。」關於手術，他寫：「確診癌症。醫生說要把肋骨連同腫瘤一起整塊切掉。後天就住院了，說實話還挺興奮的。」

父親和彥看着這些文字，手在發抖，淚流滿面。這是他兒子嗎？那個得知癌症後一言不發的孩子，原來在網絡上是這樣記錄自己的？

2024年11月6日，奏琉寫：「癌症復發了。運氣不好。哭也治不好病，所以不如拿來當段子講。」

朋友松岡信記得很清楚，那天奏琉告訴他復發的時候表情是這樣的：

四期了，哈哈哈。

松岡信當時憤怒地回他：「笑什麼笑！」但奏琉還是在笑，他把生命的最後一段旅程好像都拿來當了玩笑。

看着這些文字，父親和彥突然想起很多事。奏琉小時候有次去漁場釣魚，魚鈎不小心扎進了手掌血流不止，父親和彥趕緊帶他去醫院，路上看到奏琉的眼睛裏蓄滿了淚水但孩子一聲也不哭。「他可能是怕被罵，所以強忍着。」父親和彥當時這麼想。還有一次奏琉用美工刀不小心割傷了手，傷口很深需要縫針，血流得滿手都是但奏琉還是沒哭，只是眼睛紅紅地看着父親。當時父親和彥覺得這孩子是不是太內向了，連疼都不會表達。

現在他明白了，住院期間醫生和護士不止一次跟父親和彥說：「奏琉總是忍着疼，即使很痛也不說，這讓我們很擔心。」那些網絡上輕鬆的話語、那些搞笑的語氣，都是奏琉忍着劇痛敲下的，他不是不在乎，他只是不想讓別人擔心。

還有一件事父親和彥以前也不知道。奏琉高三決定報考北海道大學時，父親和彥問他為什麼，奏琉只說：「北海道最好的大學呀。」父親和彥覺得也是就沒多問，但葬禮上奏琉的高中老師跟父親和彥說：

奏琉當時說，他想在北大學農業，將來回來幫你。

父親和彥當場愣住了……原來兒子還記得那些坐在拖拉機上的日子，那些廣袤的土地，那些風吹過麥田的下午，那個在他懷裏打盹的小傢伙……他從來沒說過，但他都記得。父親和彥終於明白了，兒子不是不愛說話，不是冷漠，也不是孤獨，他只是把所有的疼痛、所有的愛，都藏在了心裏。

一場温柔的「惡作劇」

那條「哈哈我死了」的推文引發了一場奇蹟。10月14日推文發布後，評論區裏開始出現這樣的回覆：

「敬佩你的勇氣，我以香典的名義向癌症研究中心捐了款。一路走好。」

「雖然不多，但我也包了個香典。兄弟，走好。」

「今天也讓我做一次好事吧。已捐款。」



這些回覆帶來了連鎖反應，越來越多的人在評論區曬出捐款憑證，說「以香典代替」，向日本各地的癌症研究機構捐款。有人捐1000日元，有人捐5000，還有人直接捐1萬，捐款潮像漲潮的海嘯一樣快速蔓延到全國。

東京的公益社團法人「癌症研究會」在推文發布一周後召開了記者會，工作人員說：「截至昨天，我們收到兩千四百多筆捐款，金額超過一千萬日元。這種爆發式的捐贈是我們從未遇到過的。」而且這還只是一家機構的數據，國立癌症研究中心、各地癌症醫院、各類癌症公益機構全都收到了大量捐款，很多捐款人在備註欄裏寫：

「看到X上的故事後決定捐款」

「以香典名義支持癌症研究。」



據不完全統計，起碼有數萬人參與了這場自發的捐款行動。一個22歲的年輕人用一條定時推文撼動了整個社會。

朋友松岡信說：「我真的震驚了。他明明自己已經在承受死亡的恐懼，還要用這種方式逗別人笑。而且他做到了，他讓大家笑了，然後大家又去幫助更多人。這傢伙真是……太不可思議了。」這不是簡單的捐款，這是奏琉用生命最後的力氣給這個世界留下的禮物。他把自己的死亡變成了一場温柔的「惡作劇」，然後讓這場惡作劇產生了真實的意義。

葬禮結束後，父親和彥在整理奏琉的遺物時發現了一個相框，那是奏琉生前託哥哥轉交給父親和彥的禮物。相框很簡單，木色的，邊框上刻着幾個字：「謝謝。」父親和彥拿着那個相框站在奏琉房間裏，第一次失控地哭了。「他從來不說這種話的。」父親和彥說，聲音裏全是淚水。

他把相框擺在客廳但還沒有放照片進去，不知道放哪張好。最後他選了一張奏琉的生活照——在一家餐廳裏，奏琉抱着一個大盤炒飯笑得特別燦爛。那是他最熟悉的奏琉，不是病牀上虛弱的樣子，不是老照片裏的嚴肅表情，而是一個抱着食物、笑得很開心的普通年輕人。

記者採訪時問父親和彥：「你現在是什麼感覺？」父親和彥想了很久說：

我以前總覺得他很孤獨，現在才知道他比我想像中要強大得多。他用自己的方式活着，也用自己的方式離開。現在全日本都知道了他的故事，還有這麼多人因為他去做了好事……我真的很驕傲。

他停了停，聲音有些哽咽：「他是我最自豪的兒子。」

現在，那條「哈哈我死了」的推文仍然掛在X上，評論區裏仍然每天都有人留言：

「今天也去捐款了。走好，兄弟。」

「謝謝你讓我知道，生命還可以這樣活。」

「你是真正的勇士。」



中山奏琉，22歲，北海道大學學生。他用一條定時推文完成了生命最後的惡作劇，用笑聲對抗了死亡，然後用這份勇氣點燃了數萬個陌生人的善意，這或許也是一種對抗死亡的另類方式。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】