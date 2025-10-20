他送哈佛畢業女兒3000呎大宅　努力做不掃興爸爸：財富為你賺好了

今年58歲的浙江人Allen，頗有林子祥、徐克的文藝範，在女兒Amber眼裏，是一位不掃興的酷爸爸。他跟女兒旅行時從不抱怨，全力配合哈佛畢業的她做自媒體、拍vlog，也不催婚催育。



2019年，他為女兒買下了上海松江一套300㎡（約3229平方呎）的房子，並改造成極簡黑，傢俱不到20件，只有一居室，屋子裏幾乎沒有門，像個小迷宮。

進入退休狀態的Allen，拒絕做自我犧牲式的傳統父母，愛好跑馬拉松、爬山，滿世界逛展、看世界盃，享受一個人的旅行。

他說：

我喜歡做自由自在、特立獨行的人，也鼓勵Amber去試錯，像火焰一樣燃燒，活出精彩。但如果她因為現在的工作感到很累很痛苦，就不要做了，財富老爸掙好了。『財富自由』這兩個字應該分開，你想要自由，那就少點財富。

以下是Allen的自述。

送給女兒的極簡屋：沒有門、像迷宮

我叫Allen，今年58歲，已經進入退休狀態。當然「退休」這個詞也許不那麼恰當。我二十多歲就自由職業了，26歲開始創業，有的藝術家八九十歲還在創作，有的人一輩子都在努力為社會創造價值，所以為什麼要說退休？我覺得「工作」的反義詞不是「退休」，而是一種以自己的生活與愛好為重心的狀態。

2019年，我買下了上海松江藝術園區裏的一套房子，上下兩層加起來300㎡，改造了3年半。當時Amber在美國哥倫比亞大學讀藝術史，快要畢業了，就想着這個空間可以將來給她用。

年輕時的Allen（一条授權使用）

在Amber眼裏，這房子就像我的大玩具。風格確實就是像我的：一個怪人，特立獨行、反叛，不走尋常路。

我沒念過大學，高中畢業後進工廠做工人，90年代初趕上第一波下海潮，去做生意，如今的一切都是靠自己奮鬥出來的。裝修房子時，我給到設計師王雲峰一個關鍵詞：「驚嚇感」，讓你倒吸一口氣的感覺。

這裏就沒有做成普通房子那樣的白牆基底，而是一個很酷的黑房子，走廊很窄很長，像進門的入口走廊就有15米長。儘量不裝門，連衛生間都沒有門。走在裏面有些曲徑通幽。客廳層高8米。整個房子改變最大的就是客廳的窗，把兩道非承重牆打掉之後，裝了3塊大玻璃，視野開闊。窗框是天然的畫框。每天望出去，都能看到日落、日出、陰晴的變化，四時景緻不同的農田是這幅自然畫卷裏永遠的主角。

我也儘量保留了房子原有的特色。房頂有很多斜面，牆也是斜的，不是方方正正的。清水混凝土的樑柱即便毛燥、不光滑，還是儘量保留了下來，因為想要粗曠、野生、自然的感覺。

我每天只吃一頓飯，也不吃碳水，堅持15年了。每年有一半時間住在紐約，會定期輕斷食，每年做體檢，各項指標與10年前基本一樣，感覺身體還不錯。

每天堅持跑步（一条授權使用）

參加上海、紐約的馬拉松比賽（一条授權使用）

我從2020年開始跑步，每天都會跑一個小時，參加過紐約、上海的馬拉松比賽，以及國內的幾場越野跑。每年我都會定一個flag（目標），涵蓋旅行、看展、書單、徒步等好玩的事。比如有一年想爬 20個3千米以上的山，我最後也做到了。我喜歡有點冒險的生活，人活着要好玩。

整個房子是極簡的，傢俱儘量要少，除非必須，大概十幾來件。40歲以後我就開始做減法了，生意停下來，朋友關係的不超過10個人，朋友圈也關掉。現在喜歡藝術，希望有更多對美、對精神上的追求。

除了傢俱，房子裏還有一些藝術作品。窗前的作品集來自藝術家大衛·霍克尼，他90多歲了還一直在創作，生命力非常旺盛。客廳裏有一張飛機場的畫。我至今拍過大概幾百張機場的照片，藝術家朋友李群力就把其中一張作成這幅畫了，他的工作室就在這房子附近。

飛機場是我避不開的一個地方，候機的時候常常想，眼前這飛機從哪來又飛去哪裏，來來往往、匆匆忙忙，時常因為各種原因被延誤或取消，未知且無常。我想人生不也是這樣？

（左）在紐約街頭；（右）李群力畫作：Allen與兒子看世界盃。（一条授權使用）

我常常一個人旅行，每年要去3到5個國家，現在一共去過差不多60個國家。

英語都是自學的，沒有請英語老師，40多歲時每天聽半小時英語廣播，坐車時還拿着小卡片背單詞。因為經常一個人到處跑，掌握基本的生活用語後，住酒店、買票、問路都很方便。女兒也很支持，她說與其為她們姐弟倆做什麼，更希望父母去享受自己的人生。

做不掃興的父親：不抱怨、允許犯錯

父女倆去越南旅行。（一条授權使用）

Amber小時候喜歡看古裝片，父親努力安排與劉亦菲、林志穎合影。（一条授權使用）

「不掃興的父母」早就是網絡熱詞，我也努力地做一個不掃興的老爸。去年我們倆一起旅行，去了越南。我平常有潔癖，但女兒精心安排了一趟摩托車小吃之旅，吃的是髒亂差的地攤，喜歡不喜歡是一回事，我儘量不抱怨，體驗當地人的日常生活讓旅程充滿開心的回憶。

Amber從小就很有自己的主見，必須爭第一。高中時自己決定要去美國讀書，考進哥倫比亞大學，後來又在哈佛上了研究生。大二定專業的時候，她選擇了藝術史，因為發現藝術史的同學朝氣蓬勃。我也跟她說，好的藝術，能減少偏見，把視野打開、把自己放小。

我們常常一起討論。她喜歡的藝術風格也展現了一個女孩的成長史，剛開始喜歡印象派的作品，比如莫奈，有種浪漫的朦朧的氛圍感。現在她喜歡歐洲戰後藝術，有種直擊靈魂的破碎感，能引發她對人性、現實的思考。

從哈佛碩士畢業後，她選擇回國從事自媒體內容創作和藝術經紀人。「網紅」在很多人眼裏可能是個比較貶義的詞，而且這個行業競爭越來越激烈，但她決定要做，我100%支持，有時候她說我們今天出門拍一條vlog，我就OK，好的，幾點出門？

在很多人眼裏，也許名校畢業後按部就班地去top大廠或金融公司工作，能獲得不錯的收入、過上體面的生活。但我和Amber聊天時，她說過：

進入社會後發現，學歷更像一張社交名片，可以大大地減少溝通成本，儘快建立信任。高學歷+大廠的人生路線，也許可以提高生活的下限，但上限在哪裏？無常才是常態，更何況教育本身存在滯後性。我把各行各業比作海面上的一座座冰山，攀登已然高聳的冰山時，需要付出的努力大大超過那些初露尖角的冰山，因為後者自然升起的過程就能把我們託舉到更高的地方。然而一切都充滿了不確定性，打工也好創業也好，為了求穩定而去做一些選擇，有些像鏡花水月，也是對我們人生可能性的一種浪費。所以與其追求『熱門』，不如更多地向內觀，追尋熱愛。

她做自媒體，享受創作的過程，在傳播有價值的內容時，能夠給自己帶來由內而外的愉悦感、自我價值感和認同感，那就足夠了。希望大家能多看見不一樣的可能性，再去決定自己想要的生活方式。

父女兩人常常一起討論。（一条授權使用）

Amber的另一個觀點，我也很認同：

沒有永遠的鐵飯碗，無論做什麼都要保持飢餓態度，讓自己不斷變強才有不被淘汰的資本，以及在變強的同時，儘量保持一顆善良的心。

Amber的自畫像（一条授權使用）

我自己就不喜歡被限制，喜歡自由自在。我鼓勵Amber去試錯，走出自己的精彩，像火焰一樣燃燒。我對孩子的教育方式一向是散養，每個孩子都獨一無二，就像一棵樹，就讓它自然地生長吧。可能Amber前面的路沒有那麼清晰，但她可以自由、放心地去嘗試、去衝，我更願做堅實的後盾，是一個底柱的存在。

我不會催婚，也沒有給她安排過相親。Amber覺得愛情、婚姻、生小孩是三件事，如果要同時擁有有點太奢侈，還不如花精力把自己該做的事情做好，其他都會迎刃而解。

人生就那麼80來歲，40歲之前多嘗試，也不要怕犯錯。但工作賺錢不是生命的全部。Amber這個性格，總是想做第一名。我對她說過，有熱情有興趣就繼續做，累了就不要做了，不要活在痛苦當中，你的財富老爸給你掙好了。

現在很流行一個詞叫「財富自由」，這兩個字應該分開，你想要多點自由，那就少點財富，你想要多點財富，那就多努力工作、多拼搏學習。真的等到財富自由那一天，你自己反而可能不那麼自由了（笑）。

