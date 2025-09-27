90後理髮師轉當「全職爸爸」照顧4個孩子！幾年後靚仔樣蕩然無存

來自中國山東的一位90後爸爸，曾是街坊鄰居口中的帥氣理髮師，生活穩定，外型亮眼。然而，隨着家中迎來一對雙胞胎女兒，加上原本已經有的兩個兒子（8歲與2歲），孩子數量一口氣就有四個，從此生活天翻地覆。



照顧家庭不再是女性的專屬責任，越來越多男性選擇成為全職爸爸，投入育兒與家務，展現柔性與責任感的另一面。

來自山東的90後帥氣理髮師，原本生活穩定，卻因家中迎來雙胞胎女兒，加上原有兩個兒子，一舉晉升為「四寶爸」。為了讓妻子安心工作，他辭去職務，成為全職奶爸。起初以為不上班會比較輕鬆，沒想到現實卻是場持久戰，從餵奶、哄睡、家務輪番上陣，比上班還辛苦。

事實證明：不上班，真的沒有比較輕鬆。

崩潰日常，從俊臉鮮肉到滿臉滄桑

沒想到現實卻狠狠打臉 —– 育兒比上班更像一場硬仗。四寶爸從此生活起了大變化！

他的日常猶如戰場實錄：左手哄哭鬧的雙胞胎，右手分開正在搶玩具的哥哥們。頭髮亂得像雞窩、鬍渣滿臉，眼神寫滿疲憊；即使只是想安靜切個菜，也常因嬰兒突哭而倉皇丟下刀子去抱娃。好不容易哄睡小的，轉頭卻發現老二在牆上塗鴉、老大把零食灑得滿地都是。

他有次直接癱坐在地，無奈嘆氣的模樣被家人拍下放上網，意外爆紅。影片中他一臉「生無可戀」的模樣，咬牙教訓孩子的模樣笑翻網友，大家紛紛留言：「太真實了！」、「這不就是我家爸爸？」

不只是父職，更是全能奶爸

雖然每天都累到懷疑人生，他卻始終扛住一切。他說：「現在除了不會生孩子，其他活兒我基本都能幹。」這句話聽來搞笑，卻也是他育兒能力的真實寫照 –— 餵奶、哄睡、洗衣、打掃樣樣精通。

他從未喊苦，也從不對孩子發怨，哪怕再累再煩，也總是默默完成所有雜務，只因他知道，這是他的責任與選擇。

他坦言，有時真的會在深夜崩潰流淚，但當孩子們甜甜喊着「爸爸」、給他一個擁抱時，所有辛苦瞬間煙消雲散。他說：「他們是我生活最混亂的來源，也是我活下去的全部理由。」

四寶爸爸，也是孩子眼裏的超人

過去社會多認為男性負責賺錢、女性照顧家庭，如今他卻用實際行動告訴大家：父親也能是照顧者、情感支持者與家庭核心。

網友感動留言：「這才是真男人！」、「這樣的爸爸才是真正撐起家的英雄。」在那張滿臉倦容的背後，是撐起四個孩子童年的堅強臂膀。雖然過程充滿崩潰與無奈，但他用愛與責任，詮釋了甚麼是父親育兒最真實的模樣。

