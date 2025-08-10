送外賣大叔見義勇為！意外被翻出孩子患罕見病　辛苦賺錢不言放棄

這些日子，一位在北京送外賣的父親，挺身而出，見義勇為，讓很多人敬佩。沒想到，挺身而出的背後，是一個多磨難的家庭，是一個善意遇見善意的故事。



「別怕，還是好人多」

視頻中，當十四歲少女被人惡意別車的時候，是他，兩次停下車，擋在少女身前，把別車的男子喝退，保護了小姑娘。他安慰姑娘說，「別怕，還是好人多。」然後就接着送單去了。

騎手停下安慰少女事情經過（微博截圖 / @CCTV中央電視台）

他沒想到，小姑娘的爸爸報了警。更沒想到，小姑娘將他的車牌號拍了下來。警察找他做筆錄時，已經是晚上十一點多，他剛回到家 —— 每晚，他都送到半夜才收工。妻子聽說派出所找他，嚇了一跳。他趕緊安慰：「放心吧，我不會幹壞事的，我要是出一點事，你們娘倆怎麼辦？」

在北京兒童醫院附近的出租房，為了看病方便，兩口子帶着四歲的兒子，擠在一個幾平米的小屋。孩子得的，是一種遺傳性的罕見病 —— 黏多糖儲積症Ⅱ型。

騎手所居住的出租屋環境。（CCTV中央電視台）

在北京看病的只是小兒子。他們還有一個十四歲的大兒子，在老家商丘，也是這個病。四五歲開始發病，兩口子四處求醫，給孩子動了七次手術，花光了積蓄，卻連病因都沒找到。孩子智力慢慢退化，身體停止生長，十四歲的孩子看起來只有五六歲，沒法交流，吃飯也得餵。媽媽每每看到孩子的樣子就哭，「醫生跟我們說，太晚了，你就是有一屋子錢也治不了了。」

不幸中的萬幸是，小兒子發病時，他們及早找到了病因。在北京兒童醫院，幸運地找到了配型，移植了骨髓。如果一切順利，過個三五年，孩子會慢慢康復。

「多跑幾單是幾單」

正當兩口子鬆口氣的時候，又有磨難。孩子回老家後，出現嚴重的併發症，血小板一度掉到了3×10⁹/L，而正常值是（100-300）×10⁹/L。再次趕回北京，孩子住進了ICU。

一邊是病牀上垂危的孩子 —— 血小板太低，「摸哪裏哪裏紫，嘴裏都是血泡，尿血……」扎針難受，孩子一哭，媽媽也掉眼淚，孩子反而來勸媽媽，「媽媽你別哭了」。媽媽說，那你也別哭了，「他心疼我，聽我這麼說也就不哭了。」

一邊是拼命掙錢的孟世祥——上回移植骨髓，夫妻倆已經是到處借錢。現在，ICU裏的花費一天就是一萬多，籌錢難上加難。

就這麼過了一個多月，孩子的血小板一直沒長上去。有人勸孟世祥，「別治了，再要一個吧。早點干預，生個健康孩子」。但他堅持：「孩子奔我這個門來了，我不能放棄。」我們問他，跑單的時候腦袋裏會想甚？他回答：「甚也沒想，也不敢想，多跑幾單是幾單，多掙一分是一分。」

絕境裏的希望

孟世祥說，他也哭過。「在南禮士路的地下通道，親戚朋友給我轉錢幫忙的時候。」跟着他送外賣這兩天，聽他唸叨最多的是這麼一句：「我太幸運了，好多人都在幫我。」

要感謝鄭州的一位醫生，幫他們聯繫上了北京兒童醫院的專家；最難的時候，有公益組織的資助，外賣平台也通過公益基金給了四萬元；護士們精心照料，在孩子哭鬧時給他送來小零食安撫……

好不容易，醫生找到了辦法，孩子又挺過了一關。

這次見義勇為的事被報道後，很多人知道了孟世祥的困境，紛紛要捐助他們，但都被兩口子婉言謝絕了。他們說，孩子穩定了，現在掙的錢可以生活，「大家掙錢都不容易」。

孟世祥原來在老家包過工程。「我圖紙看得好，字寫得好，在村裏挺受尊重，有甚麼事都叫我去。」他想着，等孩子再好點，還能在北京找找機會，幹回老本行。

你就是哭着也是一天，你不想它，把那種力量化成動力。 孟世祥

記者手記：

我是記者莊勝春。

跟着孟大哥送外賣這兩天，最直觀的，是身體上的累。

腰背累 —— 考驗久騎電動車的耐力，連騎幾個小時和騎幾十分鐘通勤，不是一碼事兒；

腦子累 —— 好幾單一起接，要想都不超時，你就得有先送哪單再送哪單的「算力」。這個靠導航是不行的，你得清楚哪個小區不好進，哪棟樓沒電梯或是電梯慢……

這是他帶着孩子求醫，找到的最好的生計。奔着哪怕一點點希望，說服自己撐下去。

他撐到了醫生的藥方、撐到了捐獻者的骨髓、撐到了公益機構和平台的幫助，又因為自己的善意，撐到了更多陌生人的善意。

願所有善意，都能和善意相遇。



