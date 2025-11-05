瘋傳「黑色爸爸」醫院產房外焦急等妻生產　一句話讓網民笑中有淚

近日，山西陽泉一位煤礦工人在醫院產房外候產的視頻，感動許多網友。



網傳視頻顯示，一名男子在醫院焦急地走來走去，不時向產房內張望。引人注目的是，他身穿煤礦工作服，渾身烏黑，連面部都被煤灰覆蓋。

一名男子在醫院焦急地走來走去，不時向產房內張望。引人注目的是，他身穿煤礦工作服，渾身烏黑，連面部都被煤灰覆蓋。（抖音@羊城晚報羊城派）

妻子在產房 他等不及將身上的煤灰清去 也要陪伴妻子生產：

他在視頻中稱：

懷胎十月是你的劫難，黑色皮囊是我的責任。

該視頻發布後，這位「黑色父親」在網上引發熱議。有網友評論稱，第一眼看到一個黑魆魆的人在東張西望，覺得很好笑；再一看發現這原來是一位即將成為父親的煤礦工人，不禁淚目。

11月3日，羊城晚報記者聯繫到這位候產室外的「黑色父親」肖先生，聽他講述了背後的故事。

肖先生告訴記者，自己是一名煤礦工人，也是一名退伍軍人。10月25日，他正在礦井下工作，突然得知妻子即將生產，激動得「路都不會走了」，但更多的還是擔心。肖先生表示，有網友猜測他當時來不及換衣服，但其實「並不是來不及，而是不考慮（換衣服）了」，「在這種時候，誰還會考慮外表？」。

肖先生透露，他與妻子是經朋友介紹認識的：

陪我度過下半生的人，又怎會讓她吃苦？

肖先生與他的孩子（羊城晚報）

談及當天在產房外的表現，肖先生表示，

這是每一個男人都會做的事，我只不過做了一件很普通的事。

此外，肖先生也向記者分享了喜訊：母女平安！祝福肖先生與他的家人！

