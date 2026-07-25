男性健康｜年過40歲不想愛愛？　男性更年期10症狀　中3項要求醫

撰文：田中貴
出版：更新：

中年男士變得缺乏精力，包括對性行為興趣減少，原來是踏入「男性更年期」。台灣1名醫生指出，根據研究，40歲以上男性中，約有5%至30%有睪固酮不足，即是男性更年期，會影響性功能、情緒、肌肉量、睡眠和新陳代謝，甚至可能增加心血管疾病的風險。醫生提出10條是非題，方便男士自我評估，只要超過3題回答「是」，又或當中2條問題，有其中1題答「是」，就需要到泌尿科檢查。

台灣泌尿科醫生黃維倫指不時有男病人前來求醫，形容自己「提不起勁，對性、對其他事就也沒什麼興趣」。（示意圖／gettyimages）
愛愛後下體撕裂疼痛　她怨男友太大　醫曝「太衝洞」才是受傷關鍵

不時有男病人前來求醫

台灣泌尿科醫生黃維倫在其facebook專頁表示，生活中經常聽到女性抱怨另一半「好吃懶做、不想出門、忘東忘西、沒一件事搞得定、整天沒幹嘛卻也沒什麼精神，到了晚上除了軟趴趴外，也性致缺缺」，不時有男病人前來求醫，形容自己「提不起勁，對性、對其他事就也沒什麼興趣」。

不時有男病人前來求醫，形容自己「提不起勁，對性、對其他事就也沒什麼興趣」。（AI生成圖片）

40歲後睪固酮不足　踏入男性更年期

黃醫生指，男性睪固酮在30歲達到高峰，隨後以每年1%至2%的速率下降，40歲以上大約有5%至30%男性有睪固酮不足情況，即是「男性更年期」，根據台灣5間醫學中心的研究指出，40歲以上的男性中，大約24%有睪固酮低下的問題，男性更年期表現並不明顯，「是種很常被忽略的疾病」，除了影響性功能之外，情緒、肌肉量、睡眠和新陳代謝都會受到影響，甚至有機會增加心血管疾病的風險。

男性更年期除了影響性功能之外，情緒、肌肉量、睡眠和新陳代謝都會受到影響，甚至有機會增加心血管疾病的風險。（示意圖／gettyimages）
1個月零愛愛即停金援！人妻傻眼以性換錢　兩性專家︰要尊重伴侶

10條是非題方便男士自我評估

黃醫生提出，男士可以使用專門的評量表（ADAM Score) ，以便自我評估︰

1. 你的性慾是否變差？

2. 你是否感到沒有活力？

3. 你是否感到自己體力不足或耐力都不足？

4. 你的身高有否變矮？

5. 你是否覺得「享受生活」的感受不如從前？

6. 你是否感到沮喪，或脾氣變差？

7. 你勃起時的硬度是否下降？

8. 你是否發現最近運動時，體力變差很多？

9. 你是否在晚餐後就覺得昏昏欲睡？

10. 你是否發現最近工作效率每下愈況？

黃醫生提出，男士可以使用專門的評量表（ADAM Score) ，以便自我評估，包括「是否發現最近工作效率每下愈況？」。（示意圖／gettyimages）

中3項症狀或以上　就要前往泌尿科檢查

黃醫生解釋，以上題目只要超過3題回答「是」，又或第1題或第7題其中1題答「是」，就需要前往泌尿科進行身體檢查。

（facebook專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」）

其他報道：女友愛愛前連放2屁！男友即時變軟　揭不時疲軟疑身體有隱藏問題

男女朋友情到濃時纏綿屬常事，但當中可能會出現「意外」。台灣1名女生在「Dcard討論區」發文表示，在愛愛前一天吃得太多，而且沒有大便，導致「肚子很漲」，當想和男友親熱時，她突然有強烈屁意，於是大叫「我想放屁，我要放屁了」，然後連續發出2聲響亮屁聲，而男友下體一度變軟。樓主唯有鼓勵男友「再接再厲」，但始終不能成事，男友慨嘆「真的沒辦法繼續做」， 表示滿腦子都是樓主放屁的畫面。

樓主想和男友發生關係時，突然有強烈屁意，於是大叫「我想放屁，我要放屁了」，然後連續發出兩聲響亮屁聲，男友下體一度變軟。（AI生成圖片）

男友容易變軟　樓主懷疑是否有問題

樓主在帖文慨嘆，過往長年便秘導致有痔瘡，「得過肛周膿瘍，他都幫我查看過，也幫我上過藥」，平日都會開屎尿屁玩笑，質疑「有那麼嚴重嗎？真的有那麼掃興以及噁心嗎？」。樓主更指，男友過往「愛愛」時，如果中途走神、換姿勢或聊天，就容易變軟，懷疑是否男友出現問題。

網民：應該只是在找藉口吧

許多網民留言「中途走神或是換姿勢就軟了，聽起來就男的問題吧」、「看前面覺得有點好笑，看後面覺得男生應該只是在找藉口吧」。

許多都市人都有便秘脹氣問題，台灣有瑜伽老師教導2招「放屁瑜伽」動作，每日做3分鐘就能解決。（AI生成圖片）

瑜伽老師2招解決便秘脹氣

全文：女友愛愛前連放2屁！男友即時變軟　揭不時疲軟疑身體有隱藏問題

男性健康｜年輕男士陽痿個案增？醫生警告：4壞習慣增加不舉風險蛋蛋會中暑！男性夏天這樣做或導致不育　醫生分享3招保護睪丸30%男性早洩！年輕人比例較中老年更高　醫曝3大壞習慣影響戰鬥力
熱話
健康百科
台灣