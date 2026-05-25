1個月零愛愛即停金援！人妻傻眼以性換錢　兩性專家︰要尊重伴侶

即使是夫妻關係，都不應強迫發生性行為。台灣１名人妻在Dcard討論區發文表示，和丈夫有約定好每個月「他給我零用錢跟信用卡，拿來平常吃飯使用」，順便打理家庭大小事務。由人妻沒有工作和收入，「這個月因為月經失調，來了半個月多」，加上丈夫也有半個月不在台灣，所以大約1個月沒有「愛愛」，丈夫明言「因為都沒有做，他心裡不平衡，希望經濟可以分開獨立」，所以今個月不會將錢和信用卡給她使用。



夫妻間1個月沒有「愛愛」，樓主的丈夫立即拒絕將錢和信用卡給她使用。（AI生成圖片）

樓主︰怎麼覺得怪怪的？

樓主在文中直言：「怎麼覺得怪怪的？」，大量網民留言指「看來在你老公眼裡，你除了性，沒什麼其他價值」、「這就是找全付男的下場，自己廢了自己」、「好慘，他給你錢只是因為可以有性行為」。

兩性專家提醒，如果有伴侶，一定要尊重對方的意見，才可發生關係，兩情相悅才最重要。（AI生成圖片）

強制性交未遂一樣犯法

在台灣，刑法第221條第1項的規定，「強制性交」指主觀上有性交企圖，客觀上對受害人實施強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等違反其意願的方法，因此和被害人發生性交行為，罪名成立，可被判處3年以上10年以下有期徒刑，第2項寫明「強制性交未遂」一樣犯法。

兩性專家提醒須尊重伴侶意見 方可發生關係

兩性作家、護理學博士許藍方認為，如果有伴侶，一定要尊重對方的意見，才可發生關係，兩情相悅才最重要。

（Dcard討論區）