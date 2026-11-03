老爺突批評不應穿黑色「家有死人才穿」 人妻：穿什麼關他什麼事
撰文：聯合新聞網
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一名媳婦無奈表示，自己平時偏好黑色穿搭，卻遭老爺突然點名批評，指責她「不要全身穿黑」，甚至脫口而出「家裡有死人才在穿黑色」，讓她當場愣住，越想越氣：「我穿什麼衣服到底關他們什麼事？」
該名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，剛與老爺奶奶在客廳吃完晚餐，老爺卻突然對她的穿著發牢騷，指責她「不要全身穿黑」、「家裡有死人才在穿黑色」，讓她當場傻眼。
她表示自己沒那麼迷信，並解釋衣櫃裡的衣服，多半是以前買的黑色，如果因為這樣，得要重新買，沒想到仍引來對方一連串批評。
老爺接著說外面根本沒有人會全身穿黑，廟裡更不可能看到這種裝扮，但她表示現代年輕人穿黑色非常普遍，「外面也是看到很多人穿全身黑色的」，然而老爺還補上一句：
妳媽看到也會唸妳吧！
讓她無言到極致，怒轟「莫名其妙欸！吃個晚餐心情被弄到不美麗，我穿什麼衣服到底關他們什麼事？」。
文章曝光，網友們紛紛表示：
「長輩都不喜歡，我自己阿爸也是，他們都覺得要穿亮一點對磁場比較好」
「我家也是這樣子真的很莫名其妙，我婆婆（奶奶）超怕黑色衣服，其實是她們怕死」
「看完這篇文章，低頭發現我也全身黑」
「他那麼多意見，就叫他出錢讓你的衣服全部重買吧！」
「婆家也曾對我說過+1」
「意思是在詛咒。」
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