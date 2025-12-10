人妻光速改嫁誕雙胞胎！被控出軌大爆遭前夫家暴　法官打臉這樣判

家庭暴力當然過份，但離婚前出軌誕嬰仍被控。台灣彰化1名男子指控前妻婚內出軌，即在婚姻期間參加職業訓練班，卻和負責人兼講師有染，1年內光速懷孕、離婚、改嫁及生下1對雙胞胎，男子向前妻夫婦索償150萬新台幣（約38.3萬港元）。前妻辯稱前夫曾有家暴行為，她申請保護令後離家分居，和前夫感情破裂後才和其他異性交往，講師亦稱不知道女方當時已婚。



但法官指出，男被告全權負責職訓班，任何學員需要提供身份證正反面影印本，清楚記載配偶欄資訊，男被告理應知道女被告當時已婚，不理會女被告家暴分居一事，總之她當時仍未離婚，而男女被告侵害原告的配偶權，判處賠償80萬新台幣（約20萬港元）。



蔡女出軌導師，2024年6月懷孕，同年8月和丈夫協議離婚，去到同年11月，蔡女改和講師結婚，2025年6月生下1對雙胞胎。

閃電式改嫁離婚誕雙胞胎

台媒於今年12月報道，案件在彰化地院進行審理，綠帽男在庭上表示，和蔡姓女子於2023年結婚，同年9月誕下1子，他指控妻子在2024年4月前往1名男子開設的職訓班上課，與講師發展婚外情。蔡女於同年6月懷孕，與原告同年8月協議離婚，至同年11月與講師結婚，翌年誕下一對雙胞胎。

綠帽男索償150萬新台幣

原告認為，前妻與新婚夫的行為共同侵害其配偶權，令他承受極大精神痛苦，向他們索償150萬新台幣（約38.3萬港元）精神慰撫金。

綠帽男崩潰索償150萬新台幣（約38.3萬港元）精神慰撫金，最終獲賠80萬新台幣。

前妻稱感情破裂後才和其他人交往

蔡女卻辯稱，與前夫的婚姻短暫，遭受對方家暴後離家分居，當時法庭亦為此頒下保護令，她是在雙方感情破裂後才開始和男被告交往，繼而生下雙胞胎，認為自己沒有侵害到前夫配偶權。男被告亦稱，和蔡女交往期間，完全不知道她是有夫之婦，所以不應賠償。

法官拒接納 判賠80萬新台幣

法官查看相關證據後，蔡女當時前住的職訓班，由男被告全權管理，職責包括代學員報考技能檢定，學員需要提供身份證正反面影印本，配偶欄資訊一目了然，男被告作為負責人，有充分機會知道蔡女當時已婚。法官認為，不論原告是否家暴，男女被告婚外情破壞其婚姻，考慮到雙方學歷、收入、財產狀況等經濟條件後，裁定他們賠償80萬新台幣（約20萬港元），全案仍可上訴。

