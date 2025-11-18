遭夫家奴役20年！鄰居1句話令老爺奶奶發火　媳婦心寒1招反擊爽了

許多老一輩觀念守舊，認為媳婦應為家庭無條件付出。台灣1名人妻在網上訴苦，稱與丈夫結婚大約25年，婚後「被規定每周五下班後晚上回婆家做家事，掃地拖地，周六日煮三餐，還要被嫌棄煮得不好吃」。老爺和奶奶更規定媳婦和兒子要各自賺錢，強調「自己要想辦法找錢養小孩」，所以2名孩子都是由娘家幫手照顧。



人妻一直不懂得反抗，直到有天到夫家時，老爺和奶奶一直怒瞪媳婦，去到翌日中午，他們仍然表現生氣，丈夫幫手口詢問內情，奶奶竟向媳婦兇狠表示，「隔壁鄰居說你『現在煮飯，以後不一定會煮啦』」，意即人妻目前只是裝勤力，日後不會再回夫家煮飯，這個論點竟連丈夫都表示認同。



人妻聞言不滿，認為鄰居只是說了1句話，她卻被無故遷怒，「這就是我煮了20年的下場」、「笨了20年」，自己上門煮飯，但老爺、奶奶和丈夫完全沒有感恩。人妻之後主動「應驗」鄰居所言，不再回夫家煮飯，老爺和奶奶揚言要兒子離婚，人妻不為所動，其後更反客為主贊成離婚，結果是丈夫不答應，人妻生活自此變得悠閒自在。許多網民激讚「姐姐太棒了」、「辛苦了」、「恭喜你覺醒了」。



奶奶︰生孩子是女人的責任

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，年輕時不懂事，受到父母催促，與1名男子結婚，25年來陸續生了2名孩子，奶奶卻稱「生孩子是女人的責任，自己要想辦法找錢養小孩」，所以2名孩子都是由樓主母親幫手照顧，丈夫「高興就買個尿布，不高興1整年都沒負責孩子花費」，丈夫最多交孩子的學費，但「補習跟才藝（費用）是我付的」。

婚後周五至周日幫手做家務

除此之外，樓主婚後被規定每周五下班後晚上到夫家做家務，包括掃地和拖地，周六周日烹調3餐，卻會被嫌棄煮得不好吃。

樓主慘呻︰笨了20年

由於樓主父母教導她婚後打理好家庭，所以她不懂得反抗，「笨了20年」、「把自己活成廢物」、「煮飯煮到死，洗碗洗到死都是活該，我做越多，被嫌棄越多」。

老爺奶奶因鄰居一句話而生氣

直至某個周五返回夫家時，樓主甫踏進門，就見到老爺和奶奶「雙眼用瞪的瞪我」，樓主見情況不對勁，卻不知道發生何事，而丈夫同樣不明白。直到翌日中午，樓主煮完午餐，兩老仍然在生氣，丈夫忍不住詢問到底所為何事，奶奶卻向樓主兇狠表示「隔壁鄰居說你『現在煮飯，以後不一定會煮啦』」，丈夫當場認同，「對啦，你現在煮三餐，以後也不一定會煮啦」。

樓主以後不再到夫家煮飯

樓主強烈不滿，認為「這就是我煮了20年的下場，鄰居1句話，公婆擺臉色想修理我，我老公也修理我，這家人有病嗎？」，樓主決定「應驗」鄰居所言，再也不返回夫家了，老爺和奶奶最初每天威脅要兒子跟樓主離婚，「鬧一陣子，見我真的鐵了心不回去煮飯，才不鬧了」。由於無人煮飯，所以他們買便當解決3餐，樓主1年最多除夕夜晚上回去吃飯，翌日早上離開。她更透露婚姻狀況，「我離婚的嗎?還沒，現在是老公不肯離」。

樓主︰自己人生黑暗20年

樓主形容「媳婦做到死，也是活該」、「鄰居1句無關緊要風涼話，就可以淹死妳，因為媳婦是外人」，自言「太晚覺醒，才會讓自己人生黑暗20年」，建議其他婦女和夫家保持距離，1年偶然回去1至2次，「那不是你家，你是外人」。

網民︰老公一起霸凌，是有什麼問題嗎？

帖文引來大量網民留言，「女人要多愛自己一點」、「加油！勇敢！」、「光聽到要煮3餐就不會結婚了，你真的人太好」、「真不知感恩的家庭」、「老公一起霸凌，是有什麼問題嗎？」。

