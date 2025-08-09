結婚5年仍無法懷孕　37歲人妻慘遭老爺奶奶斥責　醫生揭意外真相

夫妻備孕頻頻卡關，背後可能存在著意想不到的因素。



台灣外科醫生陳榮堅分享過一個案例，一對結婚5年的夫妻長期無法懷孕，原本以為問題出在妻子身上，但經過進一步檢查後，真相揭曉，問題竟是因為丈夫太胖了。

結婚5年仍無法懷孕 37歲人妻慘遭老爺奶奶斥責 醫生揭尷尬真相（01製圖）

原來肥胖也會導致不孕 點圖放大了解更多：

+ 11

陳榮堅在節目《醫生好辣》分享，這對夫妻因為遲遲未生子，遭受老爺奶奶指責，尤其認為問題出在37歲的媳婦身上。

然而，妻子到婦產科檢查後，醫生確認她的健康狀況一切正常。直到婦產科醫生注意到丈夫的體型後，開始懷疑問題可能與他過重的體重有關。據了解，丈夫身高173厘米，體重接近120公斤，已經屬於病態肥胖。

陳榮堅醫生續指，過重的體重會導致睪固酮水平下降，進而影響性慾與性能力。這案例中，在妻子強烈要求下，丈夫才接受了不孕症檢查，並證實精子數量與活動力異常。此後，他才開始接受減重治療。

不過這名人夫減重效果不如預期，過了3個月後，體重竟又增加10公斤，嚴重影響到性生活，他才願意動減肥手術。陳榮堅表示，手術完半年後，人夫體重降到70多公斤，性慾、衝動與性能力都恢復，最終妻子也順利懷孕。

【延伸閱讀】全球陰莖長度最新排名 港男勃起後平均不足4.5吋 仍勝12國（點圖放大看全排名）：

+ 12

延伸閱讀：

他抱怨「女友不上進」哀撐不下去 網揪1點吐嘈：憑什麼說她？

【人生劇場】李燕瓊／冬季戀歌

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】