「日本最後一位太妹」15歲霸氣如大姐大　6年後變化驚人看呆記者

「30年前，我就是拿着這把刀，從銅鑼灣一路斬到尖沙咀……」這句出自《古惑仔之猛龍過江》的經典台詞，相信不少人還記憶猶新。在日本70至80年代末，也盛行着一股類似的叛逆文化。



太妹（スケバン）一詞，也被用來代指當時的一些不良少女。她們通常穿着標誌性長裙制服，閒時成群結隊蹲在路邊抽煙。時不時就能看到兩邊上演一場口手並用的地盤爭奪戰，場面遠比現在的小三撕衫戲碼壯觀百倍……

太妹的典型穿搭。（《今日我至叻！！》劇照）

雖然這些惡女們幹了不少違法犯罪的勾當，但相比起真正的日本黑社會組織，她們犯下的事情還是屬於小打小鬧。畢竟在那個時代，突破社會禁忌的壞女孩，總是那麼地吸引人。不過近年來，太妹在日本也幾乎絕跡！

日本電視台曾採訪到了一位大阪太妹。6年後，節目組再次拜訪她時，發現曾經的蠱惑女早已「不復當年勇」。

這位少女名叫「藤本麗夏」，當年接受節目《水曜日のダウンタウン》採訪。昔日正值15歲及笄之年的她，卻目露兇光的面對世人，宛如稱霸一方的大姐大。衣着打扮，正如傳說中的太妹裝一樣：長裙配上浮誇惡鬼圖案。

這位少女名叫「藤本麗夏」，15歲時已宛如稱霸一方的大姐大。（《水曜日のダウンタウン》）

看看太妹藤本麗夏6年後外表的驚人反差：

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當時，麗夏身邊的女生都喜歡穿那種短裙+泡泡襪的標配。麗夏卻表示，這些所謂的流行標配實在太過普通，根本比不上自己搭配出的太妹裝。平常，她還穿着這種毛毛靴上學，因為可以方便打架。她表示，最近跟一位女前輩互毆過，因為對方無故挑釁。當時，為了尋找現存的太妹，節目組真心花了大把時間。

麗夏很有可能就是當年日本的最後一位太妹。不過，6年後再次見到麗夏時，記者有些難以置信，她以往犀利的眼神變得異常柔和。原來，麗夏中學畢業後就沒再當太妹，雖然之後有上過一段時間的高中，但僅一個月就退學了。18歲時，麗夏意外懷孕，但不久後就跟男友分了手，自己獨力誕下兒子。現時作為單親媽媽，努力將兒子撫養成人。

有趣的是，麗夏當年被採訪後，居然沒看到自己上了電視。現在再重看當年的黑歷史，羞恥感爆表。就是這樣，這位日本江湖最後的太妹……從良，更變成了温柔的日本媽媽。

與此同時，20多年前日本辣妹文化的鼻祖「水野祐香」，現在也變成了現在變了40多歲的美魔女！

20年前日本辣妹文化的鼻祖「水野祐香」，現在也變成了現在變了40歲的美魔女！（《マツコ會議》）

所以說，果然再個性的人，長大後又有幾個不會被社會同化呢？

每個人或多或少都有一些曾經的中二行為，就讓它成為一段美好的記憶，永遠封存吧！

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