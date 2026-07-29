日本美女數學老師「胸前圓周率」太強大爆紅　網笑：想認真上課了

最近日本有個數學女老師突然爆紅，不是因為她教得特別好（當然她教得也確實不錯），而是因為網友說她「圓周率太強大」，讓人想不專心都很難。



這位老師叫「曼波」（日文頻道名是「算數・數學channelまんぼ。」）。她可不是什麼網紅花瓶，本人是非常資深的數學老師。大學畢業後就在私立高中教書，還在初高中一貫制學校任過教。結婚生子後才暫時離開校園，在家帶娃期間開始為某企業做大學升學數學的批改輔導，還負責過補習班模擬考試的閲卷工作。一次偶然當了數學家教，發現自己還是最愛教書，於是六年前在YouTube開了這個頻道。

日本美女數學老師曼波經營YouTube多年，近期因教學影片中展現亮眼身材而爆紅。（圖/翻攝自YouTube@mathmanbo）

看看日本「數學系女神」曼波更多靚相：

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頻道內容那是相當硬核——從小學校算數、國高中（也就是咱們說的初中高中）數學，一路教到大學入學考試真題，用詞清晰、板書工整，水平完全夠得上課堂教學。但問題來了——太正經了。做了六七年，視頻點擊量破千的都很少。

內容全是乾貨，但除了真心想學數學的，一般人真看不下去。她的頻道簡介裏也寫著，自己雖然是「草裙舞舞者、法蘭明歌（flamenco）舞者、兩個孩子的媽」，但教學視頻是「超認真做的」。

後來曼波老師可能想通了，開始在封面上下功夫，愈來愈突出「上半身」。這一招還真管用，點擊量明顯變高。今年春天正式爆紅，一支講解京都大學入學考試數學的視頻短短12天衝破11萬次點閲。以前視頻只有幾百幾千人看，現在動不動就破萬。

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根據數據分析網站顯示，截至2026年5月底，她的頻道訂閲者約13,400人，總計發布了1,075支視頻，總播放量突破166萬次。最近30天就增加了約10萬次播放量，發了18支新片。雖然最近半個月增速有所放緩，但整體勢頭依然強勁。

日本網友的反應也很有意思，有人說：

「老師的圓周率太強大，想不專心上都難」

「如果我的數學老師跟曼波一樣，我一定會認真學數學」

「我真的很好奇老師的圓周率為何？還有三角函數」



還有人坦白說：「要讓視線停在白板上，是一項非常困難的挑戰。」也有網友評論說：

「評論區完全不是數學頻道的畫風啊」

「衝著上課來的三成，衝著老師來的七成吧」



還有人覺得這波操作挺高明：「挺好的嘛，雙贏關係啊。」當然也有人認真誇她課講得好，畢竟人家有教師資格，是真材實料的資深教師。但也有人感嘆：「教育界也捲進身材流量了。」

話說回來，曼波老師本人也挺斜槓，除了教數學，平時還喜歡夏威夷草裙舞和法蘭明歌舞。頻道里偶爾也會穿插一些舞蹈視頻，標題寫著「學數學累了可以來看看」。去年還開了Instagram，分享日常生活和頻道更新訊息。她還開設了頻道會員功能，2025年8月起粉絲可以付費支持。

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只能說，在這個注意力稀缺的時代，就算內容再好，也得先想辦法讓人點進來看。曼波老師用「胸前圓周率」打開了知名度，但能留住人的，終究還是她硬核的教學實力。畢竟真正能讓人把數學題聽進去的，還是那塊白板上的公式和解題思路。

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