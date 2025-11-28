日本55歲女子曝30年整容史　中年後「打掉重做」　100多萬全白花

如果有人告訴你，她花了30年時間，花費了幾千萬日元，只為了把自己臉上的每一處「缺點」改成自己滿意的模樣，你會怎麼想？這是55歲的日本女子Micax的故事。她的社交媒體自我介紹開頭就寫着，「整形愛好者」。



確實，她的人生幾乎與整形緊緊綁定。從24歲第一次隆鼻開始，到現在，她把整形當成了一種生活方式，一場關於「美麗」的無休止實驗。Micax第一次整形是在24歲。那年，她鼓起勇氣選擇了隆鼻手術。

Micax在社交平台上發佈了自己詳細的整容項目與經歷。（X@micax327）

點圖看看她們「整容前後」的效果是否令人滿意：

+ 9

回想起當時，她還是很興奮的：「那個年代整形沒現在普及，選擇很少，風險也大。但做完鼻子以後，真的覺得變漂亮了。鼻子高了，就好像真的成了『美人』一樣。」

那是30年前，東亞社會對整形的接受度還很低。人們談起整形更多的是羞恥或質疑。即便如此，Micax沒有猶豫。從那以後，她開啟了一條漫長的整形之路。她不只是「偶爾調整」，而是一次又一次地對自己的面部和身體動刀。

從24歲到48歲這24年間，Micax花了大概兩三千萬日元（約合一百多萬港幣）——這是一個令人咋舌的數字。她做過眼睛、鼻子、下巴，還試過各種前沿整形技術，比如bFGF、PRP等等，改造過額頭、脖子、甚至耳朵。但隨着時間推移，這些手術的效果也在逐漸顯現問題。

「年紀大了以後，早年的手術質量開始顯現出差距。有的部位明顯開始崩塌，甚至還不如沒做的時候。」她沒有因此放棄：

這些失敗不算什麼，因為我在意的缺點一點一點消失的過程，真的很棒。

48歲之後，她決定徹底重來，用更先進的技術「打掉重做」。過去的兩千萬日元（約合100萬港幣）就當是交學費。她最近一次手術是在不久前，手術後前五個月幾乎不能吃飯，只能靠流食維持生命。

一開始，她連張開嘴都困難，慢慢地，嘴巴可以開到一根手指的寬度，再到兩根、三根。每次恢復都是一個漫長的過程，伴隨的是痛楚和不便。她甚至會炫耀自己的駕照照片，照片上她的五官精緻、臉部輪廓完美，對她來說，那是一切付出的回報：

但是，為了看到自己喜歡的臉，這些都值了。

如果說Micax的整形故事是一場無止境的美麗追求，那麼室長桑的整形，則更像是從一段陰影中突圍。她的經歷有點讓人揪心。年輕時，有人對她說：「你太醜了，別靠近我，噁心！」這句話深深刺痛了她。從那以後，她連鏡子都不敢照，害怕看到那個讓別人「噁心」的自己。

她說，那段時間幾乎是她人生中最黑暗的時刻。室長桑從18歲開始做兼職，拼命攢錢，終於攢夠了做整形手術的費用。她沒有任何猶豫，第一時間做了雙眼皮手術和隆鼻。從那以後，她發現，鏡子裏的自己和別人口中的評價，都開始發生變化。

她的臉上重新出現了自信的笑容，連性格都變得開朗起來：「整形後，我感覺自己比以前漂亮了，這就夠了。」她在照片中笑得很燦爛，看起來像個嬌艷欲滴的花朵。但她也說：

整形不是魔法，它只改變了我的外貌，不能改變我的價值觀或者對生活的態度。

無論是Micax還是室長桑，她們都清楚整形是有代價的。東京形成美容外科的院長曾說，整形後的青春並非永駐。比如雙眼皮會隨着皮膚鬆弛而變窄，隆鼻也可能因為皮膚變薄而顯得不自然。

Micax對此心知肚明，但她並不在意。對她來說，整形就是一次次更新自己的過程，即使某些地方需要重來，那也只是她「實驗」的一部分。

看着Micax和室長桑的故事，會讓人忍不住思考，美到底是什麼？Micax願意用幾十年的時間和幾千萬日元去追求一張「完美的臉」，而室長桑則用整形來告別過去的陰影。她們的故事充滿了個人的選擇，也帶着社會對「美」的期待和壓力。

有人說，愛美之心，人人都有。但美是別人說的，還是自己定義的？Micax說，她願意一直整下去，因為那是她的選擇。而室長桑說，比起別人怎麼看，更重要的是她自己覺得好看。

這些故事或許會讓人感到複雜，但無論如何，它們提醒着我們，美從來就不是單一的答案。你可以選擇自己的方式去追求它，只要是你想要的，那便無可厚非。

【延伸閱讀】從隆胸到私處改造 6個大方承認動刀的女星「她」挑戰奶頭粉嫩術（點圖放大瀏覽）：

+ 17

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】