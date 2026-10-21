40歲女「做客服10年」感不安欲轉行　網點破癥結：你其實是Sales

一名40歲女網友在Dcard分享自己的職場經歷，透露當初為了週休二日而選擇「客服工作」，主要工作內容是打電話給客戶續約公司的服務。



雖然薪水僅略高於基本工資，但工作環境良好，有冷氣、冰水、雪櫃與微波爐，廁所也乾淨，最重要的是同事關係融洽、假期好請，因此她默默做了十年。

有網友指出原Po的不安源自她的工作性質其實不是客戶服務。（pexels）

不過近幾年公司政策調整，工作內容逐漸以業績為導向，即使客戶不滿，她也必須持續推銷服務以增加收入。雖然薪水有提升，但她坦言自己「不是推銷的料」，業績長期墊底，加上公司要求轉正又可能再轉回派遣，令她壓力倍增。雖然工作中仍有一半時間從事客服解答與協助維修，但業績壓力讓她對換工作感到焦慮。

原PO表示，自己平常有存錢，也靠父母留下的舊房子維持生活，但對自我提升或斜槓進修毫無涉獵，日常興趣僅是種花和去動物園閒逛。她坦言雖然捨不得同事和公司電腦裡的日記，但決定順其自然：

船到橋頭自然直。

並覺得只要自己的花能正常結花苞就足夠。

貼文曝光後網友忍不住直言：

「妳這是業務（Sales、銷售員）不是客服吧，客服一般是指負責對客人售後服務的，業務本來就不是穩定做到退休的職位」

「妳哪來的信心覺得這工作可以做到退休，就算主管不盯妳，也早晚被AI取代好嗎」

「沒有繼續提升自己就會這樣」

「不覺得工作太過於安逸嗎？真的都沒危機意識？」

「十年都在擺爛也是蠻不容易的」



不過也有暖心網友鼓勵：

「順其自然，不要給自己太大壓力」

「等資遣拿補助，拿完補助剛好休息完，找下一個工作」

「我第一次感受到原來年紀大會焦慮被公司辭退是真的」

「工作很好找就怕妳不做，別怕」

「工作再找就有了不用擔心啦」



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