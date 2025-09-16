51歲女網紅曾為前夫揹51萬債　靠登山重生：我不漂亮但要過得漂亮

登山網紅很多，但像張惠美這種「凡人系」的很少。



51歲的她體重80公斤，8年間登頂77座山，一句「阿美可以你也可以」激勵不少人追隨，社團每篇貼文輕鬆破千讚。在群山懷抱、清貧自律的生活中，她走出離婚還債的苦楚，解開二婚與老後的焦慮，堅定地說：「我長得不漂亮，但生活一定要過得漂亮！」

51歲體重80公斤登山女網紅，獨自走出離婚背債的低谷，正向心態吸引大批人網上追蹤（點擊放大瀏覽）▼▼▼

親切的笑容，圓潤的身形，張惠美和山友閒聊時，常說自己是「登山界的女版洪金寶」，惹人發笑。登山的人形形色色，但如她這般熱衷登山的胖子並不多，張惠美喜歡爬中級山，著迷攀岩路線，

「山上7、80歲的阿公阿嬤不少，有些走得比我還快！每當看到他們攀岩走壁樣樣來，我都告訴自己，阿公阿嬤都可以了，為什麼我不行？」



以台灣五寮尖為例，全程需4小時，其中3小時在攀岩不輕鬆。一次登頂後，她分享：「阿美都可以了，你們也可以。」短短一個月，社團內就有不少人跟風挑戰成功。她說，有攀岩路線的山，像三峽五寮尖、台中鳶嘴山，風景特別壯麗，她不懼高，覺得在懸崖上上下下手腳並用，非常好玩，過程中雜念全無很療癒，只不過要拉繩負荷80公斤的體重，真的很有感。

張惠美周周爬郊山，最常一人漫遊住家附近的大肚山「萬里長城」，一個月出遠門一次。她坦言，台灣很美，很多地方想去，但沒車沒錢，有山友願意載她很感恩，但前提是願意等她。「我爬山速度不快，山友願意等我才跟。我爬山從不抱怨，到目前為止從未放棄登頂，像谷關七雄八仙山，一般人走8小時，我花10個半小時登頂，因為好不容易來一趟，不想留下遺憾。」

替前夫揹債51萬，靠登山走出人生低谷

在群山雲海間，她撫平了過往的傷痛。26歲離婚，替前夫背下200萬台幣（折合約51萬港元）的債，長達10年上班工作、下班回家做手工，每月只留一千塊台幣（折合約250港元）自用，天天吃白飯配醬油或鹹蛋過日，一次也沒有出去玩過；她永遠記得債務還清的那一天，特地跑去牛排館慶祝，覺得雞腿排太好吃了，瞬間百感交集流下眼淚。

那是她人生最低潮的歲月，她幾乎喪失了生活的希望。直到8年前，受公司老闆娘鼓勵才開始爬山，擺脫了等朋友揪出門的習慣，養成一個人也可以爬山的習慣與勇氣。

「爬山8年下來，變化最有感的是氣色。我現在都不敢看以前的照片，真像快60歲的阿婆！」她說，爬山以後雖然體重沒大幅下降，但整個人看起來更有朝氣，而且每年做健康檢查，除了血壓和膽固醇偏高，其他指標都很健康。

不爬山的日常，她作息固定，每天晚上9點睡覺，早上4點起床，先做一點家事，再去公司附近的公園走走、拍照，然後進公司工作。假日也是4點起床，做完家事去買菜，接著去住家附近的萬里長城爬山。

有些人可能會覺得這樣的日子很規律、很無聊。但平凡就是幸福，有時在村裡散步時，突然一陣風吹來，我就開心了。我也特別喜歡清晨，看著早上的日出，會覺得活著真好。 張惠美

張惠美說，走過30歲的慌張、40歲的怕老，到50歲反而開始感恩，尤其歷經5、6名同學癌逝後，對中年體悟更深，「我有手足分擔照顧父母，還能自由自在安排生活、爬山打卡，而不是到醫院排隊打點滴，很有福報。」

長得不漂亮，但生活一定要過得漂亮

追蹤者上萬的張惠美，每次貼文都有好幾千個讚。她回憶，還沒接觸爬山前，她也不愛講話，貼文寫的是負面情緒，吸引來的也是吐苦水的人；後來決定只寫快樂的事，喜歡她的變成是正能量的人，因此堅信，

你在抱怨的時候，我在努力。我長得不漂亮，但生活一定要過得漂亮！ 張惠美

也曾有人酸言酸語，指她爬山是為了「找男朋友」。她一笑置之，因為寫正經的沒人看，所以常自嘲發文：「現在萬物齊漲，男生們要不要跟我在一起？算是便宜你們了，香蕉1斤都100元（折合約25港元）了，我都超過80公斤了！」都只是玩笑話而已，爬山只為健康和快樂，臉書好友僅僅200多人，沒有其他企圖。

同輩中人不少人想再婚，她也曾擔心老後沒伴，直到老闆娘一句話點醒：「一個人好好的，如果再嫁又嫁錯人豈不拖磨？而且妳現在再嫁是要幫人家推輪椅嗎？」她漸漸放下再婚念頭，加上44歲爬山以後，覺得人生路上有這麼多山友同行，比起再婚束縛，單身更自在更快樂。

如果當初沒有走進山林，張惠美或許只是個平凡人；但今天，她成了許多人心中的開心果。

張惠美相信，想做的事不能等，中年人要把握能走能跳的時間，「我最喜歡聽人家對我說：『阿美，因為妳，我也開始爬山了。』對我來說，錢不好賺，但夠用就好，身體健康，自由自在，還能仰望天空，這就是我最大的幸福。」

