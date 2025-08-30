女便利店員被客人逼崩潰！下跪狂磕頭「都是我的錯」引網民熱議

一名網友近日在Facebook曝光一段影片，內容是一間便利店的店員疑似與客人發生爭執，突然情緒崩潰下跪不斷磕頭道歉，影片一出立刻引發網友討論，許多人都相當同情店員，表示「現在做服務業真的很難」。



原PO在Facebook社團「爆料公社公開版」貼出影片，可以看見女店員跟女客人發生爭吵後，原本還很平靜的替另一名客人結帳，但女客人仍不願罷休，繼續追問「好，來啊，請妳告訴我，我罵妳什麼啊，講啊」。

店員聽了女客人的話後徹底情緒崩潰，在櫃檯內下跪不斷磕頭道歉「我跪下來好不好，對不起、對不起……，都是我的錯」，另一名客人見狀趕緊上前阻止並勸店員「不要這樣」。

儘管影片沒有拍下前因後果，店員崩潰的畫面仍讓許多網友相當心疼，有人說：

「奧客為什麼總是自以為是高人一等，只好欺負店員，真是連生為人都不如」、

「她替別人結帳的口氣、態度語調都很正常，不知道發生什麼才讓她情緒失控，我想這是她無奈之下的舉動，不知道受了什麼委屈」、

「好心疼這個店員」、

「講個笑話，台灣最美麗的風景是人」。



