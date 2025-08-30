女便利店員被客人逼崩潰！下跪狂磕頭「都是我的錯」引網民熱議
撰文：ETtoday
出版：更新：
一名網友近日在Facebook曝光一段影片，內容是一間便利店的店員疑似與客人發生爭執，突然情緒崩潰下跪不斷磕頭道歉，影片一出立刻引發網友討論，許多人都相當同情店員，表示「現在做服務業真的很難」。
原PO在Facebook社團「爆料公社公開版」貼出影片，可以看見女店員跟女客人發生爭吵後，原本還很平靜的替另一名客人結帳，但女客人仍不願罷休，繼續追問「好，來啊，請妳告訴我，我罵妳什麼啊，講啊」。
【相關閱讀】蜜雪冰城女店員「一人應付數米長訂單」邊做邊喊 影片曝光惹關注（點圖放大瀏覽）：
+16
店員聽了女客人的話後徹底情緒崩潰，在櫃檯內下跪不斷磕頭道歉「我跪下來好不好，對不起、對不起……，都是我的錯」，另一名客人見狀趕緊上前阻止並勸店員「不要這樣」。
儘管影片沒有拍下前因後果，店員崩潰的畫面仍讓許多網友相當心疼，有人說：
「奧客為什麼總是自以為是高人一等，只好欺負店員，真是連生為人都不如」、
「她替別人結帳的口氣、態度語調都很正常，不知道發生什麼才讓她情緒失控，我想這是她無奈之下的舉動，不知道受了什麼委屈」、
「好心疼這個店員」、
「講個笑話，台灣最美麗的風景是人」。
【延伸閱讀】女子穿Lolita風到希爾頓旗下酒店竟被驅趕 經理：我就是歧視你（點圖放大瀏覽）：
+29
不滿收工前落單 台網紅奶茶店員工吐口水加料徒手攪珍珠影片瘋傳上海婦與便利店員爭執突倒地亡 家屬怒告店方見死不救 獲賠34萬零元購大戰｜茶飲店員揭地獄慘況：做到手爛只是小事 騎手才可怕女店員穿噴血低胸小背心「彎身迎客」遭檢舉 網民怒罵：多管閒事男童偷糖果騙「店員給的」被發現！母怒罵店家2小時逼到老闆下跪
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】