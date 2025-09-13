32歲女網友陷職場外貌焦慮　網友暖心回復：專業能力比外貌更重要

一名32歲女網友日前在Dcard匿名發文，坦言在公司聚餐看到合照後，發現自己和同事們站在一起時顯得「人老珠黃」，甚至大小眼缺陷被放大，讓她頓時陷入外貌焦慮。



她擔心年紀增長會影響到職場競爭力和人際關係，不禁自問：「是不是我想太多了？」

女子自嘲「不上相」，擔心外貌影響升遷

事主分享，當天公司群組傳來聚餐合照，她第一眼就被自己暗淡的氣色與明顯的大小眼嚇到。相比公司女同事們精緻的妝容與好氣色，她覺得自己完全被比下去。

「但我翻去年、前年的照片都沒有像現在這樣，不知道是不是年紀到了真的開始顯老，我明明也才32歲。」

她更直言擔心：「外貌不如人會不會在職場上比較吃虧，或是影響到人際關係之類的？」

網友安慰：乾淨整齊就好

貼文引發熱議，不少網友安慰她別過度焦慮，認為職場並非看臉：

「上班就已經夠累了，還要容貌焦慮？」

「乾淨整齊給人舒服的感覺就好，不必和別人比。」



「外貌是雙面刃」，能力才是關鍵

也有網友指出，外貌在職場或許能帶來加分效果，但終究是「雙面刃」：「漂亮卻沒能力，反而會被放大檢視；漂亮又有實力，當然會被捧更高，但關鍵還是能力。」

另一名網友則舉例，自己有女性朋友42歲、博士學歷，雖然體態超過百公斤，但屢次被挖角，薪資與職位都不斷躍升。還有男性友人，外貌平凡甚至皮膚狀況不好，卻因業績出色深受老闆賞識，重要場合都會帶上。

「外貌不能養你一輩子」

不少人勸事主：

「32 歲了，與其擔心容貌，不如專注提升實力。」

「就算花錢整容，也比不過天然嫩妹，贏得了今年，也贏不了明年。」

「職場跟人生就是叢林，漂不漂亮都在要裏面搏鬥」



