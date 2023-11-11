人妻怪病纏身兼小產　唯有辭職暫做家庭主婦　1年後老公竟然咁講

「讓另一半養個一年真的很過分嗎？」一名女網友發文表示，自己因為生病加上小產的關係暫停上班，卻被年薪350萬（台幣，下同）的老公嫌棄「不想再幫忙付任何一毛錢」。



她也難過地說，在家休養都有包辦家事，甚至做到手變粗，連摸臉都會痛。

貼文一出，也引發網友熱議。

家庭主婦等如要老公白養？點圖看看原文全文及網民意見：

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原PO在臉書社團《靠北婚姻》發文指出，老公是年薪至少350萬元的科技新貴，因為夫家自己開公司，所以夫妻倆也不需拿孝親費（家用）回去。

然而她一年前因操勞過度，突然諸多怪病纏身，只好先停止上班在家休養，因此所有帳單都是另一半付，但原PO也沒閒著，休養期間包辦所有家事、煮晚餐，老公連吃飯碗筷都不用收，各種家中瑣事都由她來處理。

原PO續指，她前陣子小產，外加一些因素，目前沒有很積極想要創業或再投入職場，結果中秋連假過後，老公突然發瘋似地對她說：「我不想再幫妳付任何一毛錢了！」

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原PO說自己沒有任何欠款，「私人固定每月開銷有勞健保、一張醫療險、手機費用……大概每月一萬五以內」。

原PO也向老公表示，如果對方不想付帳單，她也可以去工作，只是她內心很無奈，「我也不是就當貴婦成天沒事做，家事做到手粗到連摸臉還會痛。在婚姻裡，讓另一半養個1年真的罪大惡極嗎？若是，我先關起門來虛心檢討」。

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對此，網友紛紛安慰她，「生病＋小產還要這麼卑微的生活，還不如一個人自由自在的快活」、「真的很離譜，一個收入這麽高的人跟老婆這麽計較。結婚後20幾年全職家庭主婦也沒被唸過」。

「生了小孩會更慘，在他眼裡打理家務不值一萬五，妳找個輕鬆工作做，也比在家好」、「年薪350萬以上，妳也不用做家事做到手粗，找個管家打掃吧」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】