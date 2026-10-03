換智能門鎖值不值得？過來人齊分享優缺點　支持者：用過回不去了

隨著科技進步，許多人的家門已不如以往使用傳統鑰匙鎖，而是使用電子鎖，以密碼或指紋等方式提升社區或大樓的安全性。



有網友表示，在考慮大門要不要換電子鎖，原因是不用拿鑰匙開關門，能省下時間，不過，經查詢，價格約落在一兩萬（台幣，下同），平常也要維修，讓他好奇詢問：「真的划算嗎？」

部分電子鎖可用指紋解鎖。（pexels）

買房要裝傳統鑰匙鎖還是電子鎖？過來人秒選它

有網友於社群平台「Dcard」表示，在考慮大門要不要換電子鎖，原因是不用拿鑰匙開關門，能省下幾秒鐘的時間。

不過，經查詢，價格約落在一兩萬，平常也要維修，也不知道使用幾年會需要整台換掉，假設能使用10年，可能每次「省那幾秒鐘不開門」就需花費10元至20元（編按：原發文者數理推算有誤。即便以最高2萬元計，使用10年哪怕每天僅開門2次，單次成本僅約2.7元，非20元），讓他好奇詢問：「真的划算嗎？」

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貼文曝光後，許多網友紛紛留言回應：

「後悔沒早點裝，尤其手抱小孩拿很多東西的時候，指紋感應很方便，還有遠端遙控開門，如果一台只有一萬，用十年也是值回票價了，電子產品就是會一直替換，平常也不會一直維修，可以多比較試用（電子鎖是裝電池，所以停電還是可以用）」

「後悔沒有買更高級，只有基本的指紋辨識，要是能人臉就更好了」

「很讚，不過你要注意家裡如果是透天（獨立式住宅），電子鎖買的時候要注意是可以曬太陽的，否則他塑膠透明膜會分離，變的很難看，我大概用不到一年就脫膜了，還好跟廠商抗議後他換了另外一款給我，工藝不同，是沒有膜的款式」



「用了5年覺得不會後悔，忘記帶磁扣還可以按密碼或指紋進入，快沒電時也會講話提醒，所以不會用到完全沒電」

「光速開門就是舒服，有時候家人來懶得動也可以遠端開」

「平常不用維修呀！換電池而已，超級方便，不用帶鑰匙，回家指紋按開門省得在那邊掏鑰匙，我家換了大概5年了吧，沒維修過」

「電子鎖光是一個非正常模式開門會發警報，就贏過傳統門鎖了」

「買房後要買一堆家電家具，最滿意的就是電子鎖」

「電子鎖是超偉大發明，用過回不去了」



不過，也有網友認為：

「不能甩門，容易壞，換過一次零件」

「通常用不到10年就壞，好的7-8年，不好的兩三年，運氣不好壞機板，壞掉維修價錢你可能可以買半台了，但我還是裝了，我家裝了三四台」

「買的第一個挺後悔的，是我爸在網路上買的便宜貨，天氣太冷，手上有水、手太冰、手上出汗，通通驗證不了指紋，重點是過不到一年直接壞掉，找附近會修電子鎖的人來修也修不好，後來直接換掉，換完後真的好用多了，所以請慎選」

「缺點是，下雨天或手拿飲品時，手濕濕的會感應不良，有次沒注意到沒電差點進不了家門」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：買房要裝傳統鑰匙鎖還是電子鎖？過來人秒選它「用10年沒換過」：後悔沒有早點買】