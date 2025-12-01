智能馬桶竟能測病通便？座圈加熱已是基本款　還有逆天新突破功能

買不買智能馬桶，這是很多裝修人都在琢磨的問題。但圍繞着智能馬桶，有諸多疑問縈繞在消費者心頭：智能馬桶現在的效率究竟如何？又湧現出了哪些令人眼前一亮的新功能和新技術？智能馬桶的需求到底是不是偽需求？倘若正在裝修，到底該不該裝智能馬桶呢？



接下來，我們就一起深入智能馬桶的世界，探尋這些問題的答案。

你家有需要安裝智能馬桶嗎？（01製圖）

智能馬桶的效率表現

智能馬桶的效率，體現在使用的便捷性和功能的響應速度上。從便捷性來說，入座後，馬桶能快速感應，不少產品能在1秒內啟動相應功能。比如座圈加熱，一些高端智能馬桶採用了先進的加熱技術，能夠在短短幾秒鐘內，將座圈溫度提升到人體適宜的溫度，通常在30℃-40℃之間自由調節，讓人在寒冷季節也能享受溫暖的如廁體驗。

在清洗功能方面，智能馬桶的效率也不容小覷。現在主流的智能馬桶都具備即熱式加熱系統，無需像早期產品那樣提前預熱水箱裏的水。這種即熱技術能夠讓用戶隨時使用到合適溫度的水流進行清洗，大大節省了等待時間。而且，水流的壓力和流量也能精準控制，根據不同用戶的需求，在幾秒鐘內調整到合適的參數，實現高效清潔。

智能馬桶（中關村在線提供）

沖水效率同樣是衡量智能馬桶的重要指標。許多智能馬桶採用了先進的沖水技術，比如強勁的虹吸式沖水，配合大管徑排污管道，能夠在一次沖水中，快速、徹底地將馬桶內的污物清理乾淨。

一些產品還能根據用戶的使用習慣，自動判斷沖水的力度和水量，做到高效節水。像有的智能馬桶可以通過檢測用戶的使用時長和排便情況，自動調整沖水量，短時間使用可能採用小水量沖洗，長時間使用或有排便則加大沖水量，既保證清潔效果又避免水資源浪費。

層出不窮的新功能

智能馬桶發展至今，新功能不斷湧現，極大地提升了用戶體驗。除了常見的座圈加熱、溫水清洗、暖風烘乾等基礎功能外，一些讓人意想不到的功能也開始走入人們的生活。

比如泡沫盾功能，它通過在馬桶內壁和水面上覆蓋一層厚厚的泡沫，起到了多重作用。首先，泡沫可以有效防止如廁時水花濺起，避免了尷尬和衛生問題。其次，這層泡沫就像一層保護膜，能夠防止污垢附着在馬桶內壁上，讓後續的清潔變得更加輕鬆。一些智能馬桶的泡沫盾功能還帶有殺菌和除臭的效果，進一步提升了衛生間的空氣質量。

智能馬桶功能（中關村在線提供）

還有助便功能，對於一些有便秘困擾的人群來說，這簡直是一大福音。部分智能馬桶配備了特殊的按摩噴頭，能夠通過噴射出的水流，對人體的特定穴位進行按摩刺激，促進腸道蠕動，幫助排便。而且，這種按摩水流的強度和節奏，還能根據用戶的需求進行調節，個性化地滿足不同用戶的助便需求。

近年來，智能馬桶在健康監測方面也有了重大突破。一些高端智能馬桶內置了多種傳感器，能夠在用戶如廁時，即時監測尿液和糞便中的各項指標。比如通過檢測尿液中的蛋白質、糖分、酸鹼度等成分，以及糞便的形狀、顏色、潛血等情況，初步判斷用戶的身體健康狀況。

甚至有智能馬桶利用攝像頭和AI軟件，對排泄物進行分析，結合醫學數據模型，給出腸道健康狀況以及慢病風險的提示。不過，這類健康監測功能目前還處於發展階段，其檢測結果的準確性和可靠性還需要進一步驗證，不能完全替代專業的醫療檢測，但作為日常健康監測的輔助手段，還是具有一定價值的。

引領變革的新技術

智能馬桶的新技術是推動其功能升級和性能提升的核心動力。在加熱技術上，前面提到的即熱式加熱系統已經成為主流。這種技術採用了先進的陶瓷加熱元件，能夠快速對水流進行加熱，而且溫度控制精準，誤差可以控制在±1℃以內，保證了用戶在使用溫水清洗功能時，始終能享受到舒適、穩定的水溫。

在水質淨化方面，智能馬桶也有了新的技術應用。一些產品配備了多層過濾系統，不僅能過濾掉水中的泥沙、鐵鏽等大顆粒雜質，還能通過活性炭等過濾介質，吸附水中的異味、餘氯等有害物質，甚至有的還能對水中的細菌、病毒進行殺菌處理，確保用於清洗的水乾淨衛生。比如採用紫外線殺菌技術，在水流經過特定區域時，利用紫外線對水進行照射，破壞細菌和病毒的DNA結構，達到殺菌的目的，為用戶的健康提供更可靠的保障。

智能馬桶（圖片AI生成）

在智能控制技術領域，智能馬桶也在不斷創新。現在不少智能馬桶支持語音控制功能，用戶只需通過簡單的語音指令，就能輕鬆操作馬桶的各項功能，比如「打開座圈」「開始臀洗」「調節水溫」等等，無需再手動操作控制面板或遙控器，讓使用更加便捷。

還有的智能馬桶能夠與智能家居系統聯動，用戶可以通過手機APP遠程控制馬桶，提前設置好座圈溫度、水溫等參數，到家就能享受舒適的如廁體驗。甚至可以根據家庭成員的使用習慣，進行個性化的設置和場景聯動，比如當檢測到某位家庭成員進入衛生間時，自動調整到其習慣的馬桶參數。

智能馬桶是不是偽需求？

智能馬桶的需求是否為偽需求，一直是行業內外爭論的焦點。從市場數據來看，智能馬桶的銷量近年來呈現出增長的趨勢，儘管在2024年出現了首次行業規模下滑，但這更多是受到房地產行業低迷、行業周期等因素的影響，並不能說明智能馬桶的需求是偽需求。

從用戶體驗角度出發，對於很多人來說，智能馬桶帶來的舒適和便捷是實實在在的。溫水清洗功能比傳統手紙擦拭更加乾淨、衛生，尤其是對於女性在生理期、孕婦以及痔瘡患者等特殊人群，清洗功能能夠有效緩解不適，改善生活質量。座圈加熱功能在寒冷的冬天，讓人們告別了冰冷的馬桶座圈，提升瞭如廁的舒適度。自動沖水、自動開合蓋等功能，也為用戶帶來了極大的便利，特別是對於老年人、行動不便者，減少了彎腰、接觸馬桶等動作，更加安全、衛生。

當然，也有部分消費者對智能馬桶存在疑慮。一些人認為智能馬桶功能複雜，操作不便，尤其是對於老年人來說，學習成本較高。還有人擔心智能馬桶的衛生問題，比如噴頭是否容易滋生細菌、清潔是否徹底等。

另外，智能馬桶的價格相對較高，後期的維修保養成本也不低，這些因素都在一定程度上影響了消費者的購買決策。但這些問題並不能否定智能馬桶的真實需求，隨着技術的不斷進步，操作會越來越簡單易懂，衛生問題也能通過更好的設計和材料得到解決，而價格也會隨着市場競爭和規模化生產逐漸趨於合理。

裝修時的智能馬桶抉擇

如果正在裝修，到底該不該裝智能馬桶呢？這需要綜合多方面因素來考慮。

首先是預算問題。智能馬桶的價格區間跨度較大，從千元左右的基礎款到數萬元的高端產品都有。在裝修預算有限的情況下，如果選擇安裝智能馬桶，可能需要在其他裝修項目上進行一定的資金壓縮。但如果預算相對充足，那麼智能馬桶無疑能夠為家居生活帶來更高的品質提升。

其次要考慮衛生間的環境條件。智能馬桶需要電源支持，所以在裝修時，衛生間必須預留合適的電源插座，並且要做好防水、漏電保護等措施。同時，智能馬桶對水壓也有一定要求，尤其是無水箱的智能馬桶，如果水壓不足，可能會影響沖洗效果。因此，在安裝前要確認家中的水壓是否符合要求，對於水壓不穩定的情況，可能需要安裝增壓泵等設備。

智能馬桶樣式（中關村在線提供）

家庭成員的需求和使用習慣也是重要的考量因素。如果家中有老人、孕婦、小孩或者患有特殊疾病的人群，智能馬桶的諸多功能能夠更好地滿足他們的需求，提供更貼心的關懷。但如果家庭成員對新鮮事物接受度較低，或者習慣了傳統馬桶的使用方式，那麼在選擇智能馬桶時可能需要更加謹慎。

另外，品牌和售後服務也是不容忽視的。選擇知名品牌的智能馬桶，產品質量和性能更有保障，而且售後服務網點相對較多，在產品出現故障時能夠及時得到維修。一些小品牌的智能馬桶雖然價格可能較低，但質量和售後難以保證，後期使用中可能會帶來諸多麻煩。

總的來說，如果條件允許，在裝修時安裝智能馬桶是一個不錯的選擇。它能夠為日常生活帶來諸多便利和舒適體驗，提升家居生活的品質。但在選擇和安裝過程中，要充分考慮各方面因素，做好規劃和準備，這樣才能讓智能馬桶真正發揮其價值，成為家居生活的得力助手。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】