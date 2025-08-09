幾點洗衫先最好？日本名醫力推一時間洗衣列3大優點效率高又慳電

常有人說「睡眠、運動及飲食，是維持健康的最佳關鍵」，但這真的是最佳選擇嗎？據外媒報導，日本名醫和田秀樹建議人們應該要跳脫固有的觀念，嘗試新的生活方式，在提高生活效率的同時也成功改善健康。



根據日媒「Yahoo! JAPAN」報導，日本名醫和田秀樹在「60歳應該重置的100件事」一書中提到，被稱為「人生80年」的時代，退休後仍然沉浸在工作或愛好中，但是和年輕的時候相比，身體、心、環境早已發生很大的變化。

和田秀樹建議書迷，「要不要以60歲為契機，回顧一下至今為止的生活？ 」把從前認為「應該這樣做」的事情、即使想做也忍耐的事情、麻煩但不得不繼續做的事情等，好好地重整這一切。

為何洗衣一定要在早晨？

和田秀樹認為，將洗衣時間從早晨改為夜晚，可以顯著提升效率，並為自己爭取更多寶貴的清晨時光。通常，洗一次至少需要30分鐘到1小時，相較於早晨的匆忙，夜晚的時間相對充裕，更適合作為洗衣時間。

此外，當天穿過的衣物與毛巾若能立即清洗，可以減少細菌滋生、降低異味。如果使用浴缸的剩餘熱水來洗衣，溫暖的水溫能夠提升洗劑中的酵素活性，使衣物污漬更容易去除。同時，夜間用電量較低，避開用電高峰，還能達到節能與節省開銷的效果。

善用夜間洗衣，提升生活品質

為了進一步提升效率，可以先將洗好的衣物掛於室內晾乾，隔天早晨再直接移至戶外晾曬。這樣不僅能縮短洗衣機運轉與晾乾的時間，還能確保衣物在上午陽光充足時快速乾燥。

這種調整不僅減少早晨的家務負擔，還能騰出時間進行晨間活動，例如散步、閱讀、學習或發展興趣，讓每天的開始更有品質。

打破固定觀念，創造新的時間價值

和田秀樹強調，許多習慣是長期形成的「固有觀念」，但並不代表它們是最有效率或最健康的選擇。他引用禪語「懸崖撒手（けんがいさっしゅ）」，意指勇敢放下既有的觀念，開創新的可能性。

透過簡單的時間調整與習慣轉換，人們可以擁有更充裕的時間、更健康的生活方式，甚至讓每日的生活更加豐富充實。

