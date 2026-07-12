月領一萬卻險破產？67歲退休高管百萬資產大縮水　全因缺乏安全感

退休、財富自由是許多人追求的生活終極目標，但許多人退休後卻很容易陷入生活焦慮。



日本一位67歲從大企業退休的高階主管，已無房貸壓力，資產累積新台幣千萬（約247萬港元），每個月還能領到30萬日圓（約1.5萬港元）的退休金，但因失去生活目標，為此他虛榮度日，讓他險些落入老年破產的困境。

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日本資產管理平台The Gold Online分享案例，林先生（化名）擁有眾人羨慕的退休條件，與妻子過著安穩的生活，兩個孩子經濟狀況也不錯，但林先生退休後始終感到不滿足，尤其看到同齡人或朋友的生活方式時，都會感到不安。

據指出，林先生某次參加同學會時，得知老友退休後創業，正在追求第二人生，林先生感到後悔，

我的人生就這樣結束了嗎？怎麼就不能像他一樣呢？

有時，林先生聽到朋友退休後忙著帶孫子，夫妻倆一起旅遊時也會感到忌妒，心想對方過著比自己更好的生活。

林先生始終無法調整自己的心態，甚至開始認為自己的人生很失敗。

為了滿足虛榮心與不安，林先生開始揮霍購買奢侈品，出外聚餐享樂打高爾夫的次數也變多，不知不覺中讓積蓄少了一半，而他缺乏安全感的心態反而讓退休生活陷入危機。

理財規劃師提醒，退休後找到一個合適的角色，建立歸屬感相當重要，尋找可以跟社會相處的方式，可以是當志工、社團活動或照顧孫子，都能讓退休族建立成就與滿足感。

理財規劃師建議，活出自己滿意的生活，而非與他人比較，找到兼顧財務狀況與價值觀的生活方式，就能擁有適合自己且令人滿意的退休生活，可以從退休前開始準備，培養興趣，讓退休生活不再空虛。

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