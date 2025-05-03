40歲前所有投資蝕光　45歲卻可財務自由！他「做妥3事」安心退休

FIRE（Financial Independence, Retire Early）是近年從西方國家吹到亞洲的一種理財運動。主張透過效率儲蓄與投資策略，將本金累積到一定程度後提早退休。台灣第一代的FIRE實踐家田臨斌（老黑），45歲就退休，他認為，想提早達到財務獨立目標，心態建立比挑選投資標的更重要。



「你必須先真正相信，錢真的夠用。」老黑特別用「真正」一詞強調，多數人覺得錢應該多多益善，覺得錢永遠不夠花，所以往往談到該準備多少退休金時，脫口而出都是好幾千萬，也沒有計劃或原因。「心態沒有改變，不用談財務自由的退休生活。」

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擔心花光退休金 準備保險、自住房不可少

老黑認為，如果想要安心過退休生活，一定要滿足3個條件：足夠的醫療保險、有自住房，不要有負債。

他在《毛利小姐變有錢》Podcast節目中強調：「根據調查80%臨終的人，累積資產往往比自己當年退休時還要多。」大致有兩個原因，一是想留給子孫，二是擔心醫療或意外開支而做更多儲蓄。老黑認為，台灣健保制度其實相當健全，只要在年輕時有購買一定的醫療保險，不用太擔心退休時期完全無法負擔。

老黑在退休前，透過記帳知道「住」會是退休後沒有穩定收入下最高支出項目。尤其台灣租屋市場對老年人不太友善，即使願意提高價格也未必租的到房。如果尚未清償房貸，這筆固定支出會造成退休很大壓力。「我20年前拿到退休金，第一件事就是把房貸還清。」老黑表示，退休是為了有更多時間做想做的事，把房貸拿去做更多投資、也許可能賺但也可能賠，思考那些風險不該是退休後的煩惱。

「人生重點在於質量，而非數量。」老黑說，許多人抱持着多活一天就是多賺一天的心態，不在身體硬朗時體驗生活，反而打拼一輩子把身體搞壞，最後為了延長壽命而陷入更大的開銷中。

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打造被動收入 5%報酬率安心退休

每個人的工作型態、生活方式、開銷習慣都不相同，退休金數字也會因此不同。老黑認為想要達到財務自由第一要務是「記帳」。記帳可檢視錢是否花在刀口，也可釐清每月、每年實際的開銷金額。FIRE運動中的4%提領法則（退休金=每年生活費除以4%），計算出自己每年基本支出數字，透過記帳，可讓自己更精準掌握退休金數字目標。

釐清退休金目標後，老黑將自己的年平均投資報酬率設定在5%。依「長期穩健」與「分散風險」兩大原則打造被動收入。老黑2006年剛退休時因外幣定存利率高，當時大部分資產都放外幣定存。後來經歷金融風暴，利率逐漸下調，他轉而將投資標的放在美國標普500指數ETF（SPX）。他認為美國市場最大，ETF能有效分散風險。

「來得快的錢，去得也快。」老黑形容自己40歲前投資「全軍覆沒」，經歷過股友社老師跑路、投資個股倒閉、置產房屋倒塌，很多都是參考自親朋好友提供的消息。這些經歷讓他反思退休後投資目的是養活自己、而不是追求賺更多錢，否則退休人生還得汲汲營營，落得「人在天堂，錢在銀行」，他主張「破產上天堂」，好好用錢去追逐退休後想做的事！

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