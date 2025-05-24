夫妻貸款購入高級住宅　多年後嘆「拿生命換生活」憂退休即破產

近年來，高級住宅成為日本都會生活的象徵，不僅代表現代化與便利性，更是一種社會地位的代名詞。然而，在高房價與高生活成本交織下，夢想入住這類豪華公寓也可能成為壓垮家庭財務的最後一根稻草。來自日本神奈川的一對中產夫妻，就在高級住宅生活數年後，坦言早已後悔當初的選擇。



根據日媒《THE GOLD ONLINE》報道，高級住宅自1997年日本建築基準法修正後開始迅速增加，因其抗震標準高、安全性佳，加上大多位於捷運或車站旁，受到眾多年輕家庭與雙薪族群青睞。然而近年受原物料、勞動成本、土地價格上漲影響，東京等大都市的新建公寓供給量下降，價格也水漲船高，平均售價突破一億日圓（約港幣5千5百萬元），中古公寓價格亦不斷攀升，一般家庭難以承擔。買得起的人往往需借助「雙人貸款」或「連帶債務」方式提高貸款額度。

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來自神奈川、今年40歲的高井夫妻（化名）便是典型例子。兩人合計年收入約1,200萬日圓（約港幣66萬元），在孩子即將上小學時決定購屋，鎖定靠近車站、生活機能佳的新建高級住宅。他們靠着雙薪與低樓層房價的折衷方案，成功貸款購入夢想中的住宅，起初生活一切如願，通勤方便、孩子能在公園遊玩、大型商場購物便利，一家三口的生活堪稱理想。

然而好景不常。隨着入住時間拉長，高級住宅的管理費與修繕積立金每月由4萬日圓（約港幣2千2百元）暴漲至6萬5千日圓（約港幣3千6百萬元），讓原本就吃緊的家計雪上加霜。孩子的課外活動支出增加，再加上丈夫產生攀比心理，覺得自己比入住高樓層的居民低了一等，於是開始花錢購買高價手錶與名牌包，夫妻之間財務觀念產生嚴重分歧。

「我想放棄高級住宅，去一個更合理的環境居住，繼續住在這裏就像拿命換生活…」高井夫妻每天都被巨大的壓力和焦慮壓垮，最終在妻子堅持下，他們去尋求財務顧問建議，才驚覺若不即時改善收支，將面臨退休後的破產風險。雖然丈夫仍不願放棄這座夢想住宅，但在看到實際財務模擬數據後，終於開始考慮出售的可能性。

日本財務規劃師橋本徹指出，高級住宅被視為身份地位的象徵，非常有吸引力，然而許多家庭常會忽略入住所帶來的隱藏成本，建議大家看房時不要立刻下手，應先制定一個具體的行動計劃，考慮所有風險後再採取行動。

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