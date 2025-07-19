哪裏出錯？日男開咖啡店僅8個月倒閉　百萬退休金近全蝕重返職場

本以為能夠實現夢想，卻被現實狠狠賞了一巴掌！在食品批發公司工作數十年的62歲藤原進，選擇在60歲退休，並將2000萬日圓（約港幣106萬元）的退休金，全投入一間咖啡廳，只為了實現長年以來的夢想。不過，開店僅短短8個月，就因來客數不穩定，拉下鐵門正式歇業。



據日媒《THE GOLD ONLINE》報道，藤原進退休前，經常會到咖啡廳放鬆一下，那段時光讓他覺得療癒，當時就有了想開設一間讓人放鬆、居民能夠聚集的溫馨咖啡廳的夢想。

而因為他一直從事食品相關產業，所以退休後，他就在距離市中心稍遠的郊區開了一間小店，因為他曾在學生時期住在附近，所以對周遭瞭若指掌，「以前這裏有間我很喜歡的咖啡廳，最愛他們的鐵板肉醬意大利麵。雖然那間店已經不在了，但我一直希望也能開一家有特色招牌料理的店。」

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藤原進和妻子全心準備迎來人生第二春，開幕初期都還算穩定，顧客也給予好評。然而，隨着時間推移，來客數逐漸減少，但因店面距離最近車站有15分鐘的步行路程，所以難以吸引穩定客源，「我當時覺得，只要菜單用心、空間溫馨，就能吸引顧客。」

面對人事成本加上食材的進貨費用、日常開支持續增加，營運資金不斷減少。他轉以外帶服務、調整菜單試圖增加買氣，但仍徒勞無功，最終在房租、水電、進貨等壓力進逼下，他默默拉下鐵門，宣告營業8個月的咖啡廳正式歇業。至於2000萬日圓的退休金全投入創業與填補虧損，早已所剩無幾。

據日本總務省統計，60歲以上的創業者約佔6.3％，但僅有6成營收有在成長，其餘3成仍處於虧損狀態，顯見創業成功率並不高。藤原進後來透過職業介紹所重新回歸職場，從事非正職的工作，他呼籲想創業的人：

雖然我失敗了，但我不後悔追夢的過程。只是，我希望和我同樣年齡、有創業夢想的人能夠冷靜判斷，不要像我一樣，太相信自己的直覺和過去的經驗。

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