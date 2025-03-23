一年內受雙重打擊！中年漢手執500萬退休　竟要重新投入就業市場

根據日媒《The GOLD》報道，日本一名55歲的上班族A先生，帶着1億日圓（約港幣520萬元）資產選擇提前退休，原以為能透過投資維持生活，卻在短短一年內遭遇資產大幅縮水與家庭負擔加重的雙重打擊。如今，他不得不重新找工作，面對中高齡再就業的殘酷現實。日本理財專家三原由紀解析，早期退休前應慎重考量的關鍵要點。



A先生在東京某專門商社擔任業務職長達30年，雖非頂尖銷售員，但成績穩定。然而，步入50歲後，他的業績開始下滑，經常無法達成銷售目標，導致上司頻頻警告，甚至暗示未來的職位可能受影響，使他開始萌生退意。

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三年前，他受媒體影響，認為投資是未來趨勢，便開始學習股票與外匯交易（FX）。在市場行情大好時，他獲得了可觀的投資收益，產生「自己擁有投資才能」的錯覺，進而下定決心提早退休，依靠投資獲利維持生活。

憑藉1,800萬日圓（約港幣94萬元）的退休金及8,200萬日圓（約港幣430萬元）的存款與投資獲利，他認為只要穩定投資，每月賺取50萬日圓（約港幣2萬6千元）並非難事，於是滿懷自信地遞出辭呈，並在內心對長期壓迫自己的上司說了一聲「活該！」後，瀟灑離開職場。

然而，退休後短短一年，他的資產急遽縮水。由於缺乏專業知識與市場經驗，他的投資逐漸失利，尤其在外匯交易中因槓桿操作遭遇嚴重虧損，最終資產跌至4,200萬日圓（約港幣220萬元），生活開始出現財務壓力，理想中的自由生活也不復存在。

更雪上加霜的是，83歲的父親因健康狀況惡化需入住護理機構，而其每月7萬日圓（約港幣3千6百元）的退休金不足以支付17萬日圓（約港幣8千8百元）的照護費，A先生只能負擔每月10萬日圓（約港幣5千2百元）的缺口，使財務壓力進一步惡化。在投資失利與家庭責任雙重夾擊下，他最終不得不放下尊嚴，重新踏上求職之路。

雖然A先生的案例很罕見，但現實總是殘酷的，三原由紀建議三要點能避免重蹈覆轍，包含不單純依賴投資的資產、準備第二職業、做好照顧家人的風險。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】