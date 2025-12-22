資深銀行職員跟風玩槓桿炒外匯輸身家？誤踩地雷　退休金剩零頭

一名60歲的退休銀行員田中健一（化名），在服務地方銀行38年後獲得2500萬日圓（約港幣125萬元）退休金。他原本打算穩健理財，卻在一場高中同學會上，因為建設公司老闆鈴木正雄炫耀投資獲利而產生投機心態，使其原有的保守理財觀念開始動搖。



原本投入1000萬日圓（約港幣50萬元）進行投資，初期獲利20萬日圓（約港幣1萬元），但因過度追求報酬率，最終在半年內虧損超過2000萬日圓（約港幣100萬元）的退休金。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，這位資深銀行員在退休時獲得一筆可觀的退休金，他深知金錢價值與重要性，也曾見過許多客戶因冒險投資而失敗的案例，因此原本堅持要穩健守護這筆資產。然而，在退休一個月後參加的高中同學會上，一切都改變了。

當天同學會上，經營建設公司的鈴木大肆炫耀自己因日圓貶值而獲利豐厚，甚至換了新車，這讓田中內心產生強烈的嫉妒感。儘管田中以退休銀行員身分在場發表了一些保守的投資觀點，獲得老同學們的讚賞，但他心中已萌生「我也能做到」的想法。

田中在同學會後，將退休金1000萬日圓（約港幣50萬元）投入證券市場。初期獲利20萬日圓（約港幣1萬元）後，貪念作祟，不斷加碼投資，甚至將手伸向了槓桿倍數極大的外匯（FX）交易，也就是日圓、美元交易，忘了自己曾向客戶強調「投資不能超過風險承受範圍」的忠告。最後在半年內賠掉近2000萬日圓（約港幣100萬元）退休金，最後僅剩350萬日圓（約港幣17萬元）。

田中雖然為退休銀行員，具備金融專業背景，卻因為嫉妒老同學比自己會投資，在半年內賠掉9成退休金，讓他相當後悔。日本金融審議會《市場工作小組報告書》指出，日本每四位退休人士就有一人會將退休金用於投資，其中近一半的人投入1至3成的退休金。專家提醒，在通貨膨脹的環境下，雖然退休金需要適度理財，但投資人更應謹慎評估自身風險承受度，避免過度投機而造成無法挽回的損失。

