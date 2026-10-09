升任主管但帶不動團隊 請客送禮也沒用 網：上下級並非朋友關係
撰文：聯合新聞網
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近日一名女網友在Dcard上分享，自己因緣際會下被提拔為主管，雖然在經理身邊歷練兩年，具備一定實務經驗，但面對底下的團隊卻感到前所未有的無力。事主感嘆，自己與下屬缺乏「革命情感」，儘管平時大方請客送禮，試圖拉近關係，但效果微乎其微。
事主描述，團隊中的成員組成讓她相當苦惱，年長的資深員工態度傲慢，傳生日祝福甚至被「已讀不回」，且對交辦事務要求多、問題更多；年輕員工則顯得好吃懶做，工作態度散漫，稍微指導便抱怨「壓力大」。事主坦言，儘管維持公事公辦的態度，但面對這群「帶不動」的下屬，內心充斥著強烈的無力感，不知該如何突破困境。
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貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，不少人直指問題核心在於實力差距：
「因為他們沒看見妳的能力」
「如果妳能證明有本事坐這個位子，下面的人不至於看不起」
「主管就是要扛重責，扛不起來又沒作為，光靠請客、送禮被看不起也是情理之中」
更有網友一針見血評論，認為事主是在用「賄賂」而非領導力來拉攏情感，呼籲應以硬實力證明自己。
除了心態調整，也有許多「社會人」給出具體的管理建議：
「底線要守住，不要太縱容，否則其他同事會覺得主管很無能」
「規劃好每個人的工作站，沒做好就開訪談單，嚴重就懲處」
「不需要特別討好誰，有明確的考績制度就祭出PIP（績效改善計畫）」
更有網友語重心長地提醒，主管與下屬之間並非朋友關係，建立明確的規則與賞罰機制，才是穩定團隊的長久之計。
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