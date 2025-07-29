連炒人的權力也沒有！初級管理層「腹背受敵」其實是公司弱勢社群

說到弱勢社群，大家自然會想到社會中被遺忘的一群。但在商業機構入面，初級管理層才是最大的弱勢社群。今天半宅職薯就和大家討論他們的景況。



先討論大部分機構的組織架構

大部分組織的架構，即使再扁平，也大致呈一個三角形分佈。最基層的職員，通常都處理一些流水作業，或是非知識型的工作。

那些需要動腦筋思考，或者作出計劃建議的人員，通常都是初級管理層或以上。換句話說，就組織及管理事務而言，初級管理層其實處於管理層中的最底層。

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弱勢社群才最強勢

一間商業組織裏的最低層，其實是最惡的：他們的薪金在哪一間公司都差不多的低；他們的職位最低；不少行業都缺乏新血加入基層崗位，不愁找不到同一層次的新工作。

即時說，他們已經輸無可再輸，在這情況之下，他們自然衍生出一種傲骨，一種性格，去平衡那處於低層的經濟地位。

初級管理層腹背受敵

初級管理層大多沒有開除員工的權力，最多是在評核報告給他差評，但這起不了甚麼阻嚇作用。

初級管理層背負着一個小團隊的整體表現，如有任何批評，高層是不會直接接觸基層員工的，反而會向最好欺負的初級管理層施壓。

初級管理層受到的壓力，又不可以轉嫁給基層員工，因為基層員工就是擁有隨時不幹，東家不打打西家的豪氣。

另一方面，高層也會催逼初級管理層出謀獻計，以及處理公司各式各樣的文書工作。這些工作需要一定學歷及知識才能完成，無奈，他的基層下屬通常都不具這些才華，於是只好一力承擔，無法分配。

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初級管理層身兼數職

在高層的期望下，初級管理層必須文武雙全：既可以做資料搜集再出謀獻計，又可以摺高衫袖身先士卒，更加要維持團隊的士氣。

而維持一班收入偏低，工作又無前景的基層員工的士氣，所費的心力絕對不比運籌帷幄的高層為低。

而更令人窒息的，就是高層往往以：「你就是主管，所以甚麼都是你的責任！」，這種理由無限增加初級管理層的責任，簡直是啞子吃黃蓮，有苦自己知。

突破木人巷

如果一生人都要擔任初級管理層，這確實是一件苦差。爭取晉升至初級管理層的主要誘因，是因為這有機會突破這條木人巷，衝上去成為中高層甚至高層，把那些強勢的、難以管理的、有性格的所謂弱勢基層員工，交給年輕的初級管理層去處理，自己專心從事擅長的知識型工作。

如何突破？

首先是管理好基層下屬。其實這部分不必親手處理，你只要好好善用下屬之間的張力，地位矛盾，友情等等，令他們產生一個互相鼓勵和合作的工作氣氛。也可以說得難聽一點，讓他們互相監察。

舉例來說，就是給年資長的下屬一頂高帽，叫他教新人工作；新人叫他們大哥時，這些大哥也不敢怠慢，以免在新人面前丟臉。

保留爆炸力。你不需要懂得做基層下屬的所有工作，但你必須要給自己空間保留爆炸力，讓下屬知道你有決心在必要時學懂他們的任何工作。而你也事先張揚，一旦迫使你要花精神學他們的工作，之後你便會對他們毫不客氣。

花額外精神了解公司和行業。你接觸高層的機會未必很多，所以你每次接觸他們，都必須顯示你的商業智慧及策劃能力，這便要靠你平時多做功課了。

和中高層打好關係。這不但可以幫助中高層發掘你的才華，更重要的是，當機層員工之道你和中高層口徑一致，便等於狐假虎威，服從於你。

結語

弱勢的員工最強勢，是今天香港商業社會的荒謬。在這裏給大家最後一個建議：任何時間都必須在團隊間營造一個互相流通的知識體系，目標是不要讓你害怕失去了誰。當你能夠做到多一個不多，少一個不少的時候，你的管理權力便會慢慢增強。