你的老細有沒有擔當？5點作判斷　不敢鬧下屬的上司反而更有問題

高層之所以高薪厚職，並不一定是因為他工作量最多，而是他最有擔當，壓力最大。但問題是，很多高層位高權重卻沒有擔當的氣魄。



今天半宅職薯就和大家分享，五項有擔當高層的特質。

看看你的老細是否也做到以下5件事：（按圖了解）



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代表下屬向客人道歉

很多不負責任的高層，在下屬做錯事的時候，就直接在客人面前交下屬出來，要求下屬向客人道歉了事。又或者當公司出了大亂子的時候，找一個下屬出來「祭旗」，然後把他開除，再向公眾說已解決問題。

其實有擔當的高層，應該對於下屬的每一個錯處都負上責任，向客人或者公眾道歉。之後你關上房門教訓相關的下屬，這是你的「家事」，卻不應動不動便把下屬交出來。

承認領導責任

高層的主要角色是領導，但大多數高層都只會清楚指出那一位下屬做得不好，卻很少高層會承認自己領導無方。

其實如果下屬做錯事給大老細知道，高層第一件要做的事，並不是把負責的下屬找出來，卻是承擔責任，向大老細承認自己領導無方，然後收拾爛攤子。只有這樣做，高層才能服眾。

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負上訓練教導的責任

很多高層都有一個弊病，就是當下屬做得不好的時候，第一件事不是了解下屬的強項弱項，因材施教，卻是叫大老細換人。

其實勞工市場來來去去都是那些人，這個員工不好，不代表換了另一個一定是好的。高層頻頻要求大老細換人而不給予培訓督導，其實是逃避責任的表現。

隔開負面情緒

很多高層都有一個弊病，就是接納不了大老細的負面情緒，而直接施加於下屬身上，讓自己得到宣洩。

結果大老細罵高層，高層罵中層，中層罵小薯。小薯最後不是罵客人，就是受不住氣離職。最後損失的，都是公司本身。所以高層在傳達大老細訊息的時候，應該隔開當中的負面情緒。

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適當教訓

對於又懶惰，態度又惡劣的下屬，高層應該適當地教訓他們。而不是因為怕被人說「玩針對」，或者本身其身不正，而投鼠忌器。

對於勤力又積極的下屬，應該有適當的獎勵，起碼予以公開表揚，才能夠服眾。

結語

高層都需要擁有強大的心臟，承擔責任，接受問責；卻不是追求「位高權重責任輕」。而大老細更應該重用那些勇於承擔的高層，卻不是喜歡那些全因貪生怕死，名哲保身，而在表面上沒犯過錯的人。

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