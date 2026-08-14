新人能力超強績效衝第二　老員工被超車不敢拒教　網：你該爭第一

職場上難免會遇到剛進來的新人比自己強的事，近日有網友在Dcard發文表示，剛進來的新人績效比自己好，所以感到「力不從心」，並詢問廣大網友該跳槽到別間公司嗎？



貼文一出，一票網友都表示，「每年都有新人會焦慮不完的」。

被新人超車又不能拒教 事主無奈：真的很難受

該名網友在Dcard以「新人工作能力強 身為老鳥怎麼調適？」為題發文，表示新人同事能力很強，主管沒空教她，所以丟給她看我做過的報告，她就研究一陣子後續報告或找的資料來源都跟我很像，由於新人人緣很好、很會表現，所以如果跟她做類似報告的話大家會選她的拿來用。

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事主表示，之前績效表現她都排第二，直到新人來了之後就變成第二，事主則變第三名，雖然新人每次都會花個10分鐘來問她工作內容，感覺是欣賞我的，不過每次問完就走掉不會有額外互動，所以感覺不太好。最後事主表示因為主管都蠻喜歡新人的，所以不能拒絕教她怕被告狀，工作都被新人牽制，並詢問廣大網友：

應該跳槽嗎？還是接受自己就是第三，下班培養別的興趣找成就感？

貼文曝光後，網友熱烈討論：

「做好自己該做的就好」

「每年都有新人，每個新人都很好你都要焦慮嗎」

「敞開心胸」

「世界上肯定有人比自己強」



也有網友點出解決辦法

「她既然愛表現，為何不跟妳多聊？這裡心態就顯而易見了」

「要是我不會隨便教人，這可是我吃飯的工具，想學就花大價錢來私下聊」

「可以教的不要太詳細，一些細節留一手，教她大原則（大方向）就好」

「幹嘛跟她爭第二，你該爭的是第一」



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