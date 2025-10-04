女生16k月薪理財有道「4年儲26萬」！靠2招錢滾錢網民大讚確有用

人人都想賺大錢，理財是越來越多人關注的課題。最近有網友發文分享，靠着記帳、分配開銷，以及定期投資，每個月能存到台幣2萬元左右（約港幣5千2百元），努力了4年後終於存到台幣一百萬「人生第一桶金」（約港幣26萬元），貼文一出也引起網友熱烈討論理財方法。



工作4年存到人生第一桶金！小資女全靠2招錢滾錢

一名網友在Dcard平台發文，分享自己在努力4年後終於存到「人生第一桶金」100萬的喜悅，同時也分享自己分配開銷和存款的方式，她提到，他認為最重要的第一點，就是要學會記帳，把每一筆開銷都列出來，清楚知道自己把錢花在哪，否則沒有記帳的話，容易到月底才發現已經月光，也不知道錢都花去哪裏；第二點就是要分清楚哪些開銷是必要的、哪些是非必要，買東西前先思考是否真的有需要才入手。

她也列出自己每個月的必要開銷，租金、餐費各台幣一萬元（約港幣2千6百元），還有治裝費、保養品、化妝品、保健品、娛樂等開銷，但都控制在基礎花費、定期補貨，或是偶爾聚餐出遊，花費也都會控制在預算內。

此外，事主每個月都會花費一萬元（約港幣2千6百元）在投資，購買定期定額00878跟00919兩檔股票，配置比例是1:1。而收入則是業務性質工作薪水，月薪六萬左右（約港幣1萬6千元），再加上股息每個月約可以領台幣3000元左右，平均下來每個約能存到大約兩萬元（約港幣5千2百元）。

貼文下方引起許多網友熱議：

．「好強！我出社會五年了，存款還只有10萬...該檢討了」

．「學姐好棒，想要跟需要真的要分辨」

．「也是要有一定的收入，才有本錢月存2萬，不過記帳真的是重要的第一步，相信也是靠記帳控制支出才能達到第一桶金」



也有許多人討論投資方式：

．「月存2萬，真的很多，市值型（股票）可以讓你提早退休」

．「幫補充，不投資的閒錢建議可放高利數位帳戶，錢可以存得更快，像將來銀行活存有1.5％利率，也不限額度上限」

．「定期定額，很快就存到了」



