凡事加上「太」字多非好事！不用事事走向極限「8步」助安心自處

編按：怎麼總覺得生活不如人、沒事值得自己開心般呢？其實「情緒」是由自己決定，而不是由外界給予的。以下節錄自《允許一切發生的人最好命》一書的內容，就告訴你工作及生活時不用勉強自己過度，否則一切變得「太」時，不開心的只會是自己。



凡事加了一個太字，就不是甚麼好事

凡事加了一個「太」，聽起來就不是甚麼好事，例如太認真、太上心。

太認真

往往映射出你肩上承載的重擔與自我要求的嚴苛，這份嚴謹與專注，不經意間構築起一座名為「我執」的城牆。在這座城內，你的眼睛被放大鏡取代，每一個微小細節都逃不過你的審視，隨之而來的是對周遭工作品質的不自覺挑剔，總覺得他人所做的不盡人意，最終，你獨自挑起大梁，淹沒在無盡的任務海洋中，忙碌成了生活的常態。

當談及職場中本應有的福利，如短暫的休假，你卻似乎背負上了莫名的罪惡感，彷彿享受這份權益是種奢侈。在向主管申請休息之前，你已在內心有無數次的預演，生怕這樣的請求會打破你永不言倦的形象。

這種狀態，不僅消耗了你的精力，還模糊了工作與生活的界限，讓心靈的休憩之地變得遙不可及。

相關文章：35歲後易有「職業怠倦」！與其心灰辭職不如「先用5招」調整心態

+ 15

太上心

它彷彿一根無形的細線，悄然串聯起你與周遭人的情感世界。你對每個人的感受異常敏感，任何微小的情緒波動都可能觸動你的心絃，讓你不由自主的想要安撫、解決，甚至為此耗費大量的私人時間和情感資源。你總是第一個察覺到別人的不適，最後一個放下對他人的擔憂，久而久之，這份過度的關注也會轉變為一種精神受力，讓你在關心他人的同時，忘記了自己也需要被理解和關懷。

在職場中在面對工作回饋時，不論是正面還是負面，你都傾向於過度解讀，一句普通的建議可能在你心中掀起巨浪，使你反覆思量，生怕自己做得不夠好，或是誤會了他人的意圖。這種高度的情感投入，雖然展現了你對工作的熱情和對團隊的忠誠，卻也可能讓你變得異常脆弱，任何風吹草動都能讓你的心情起伏不定，影響了情緒的穩定與工作的效率。

如果是由於缺乏安全感，而導致對事情過度認真和上心，雖然在一定程度上能減少出錯的機率，但也讓自己長期處於高度緊張和焦慮的狀態，無法真正享受生活和工作帶來的樂趣。

我接下來要給你介紹的「安心八步法」，值得你認真實踐：

第一步：尋找自我認知

認真回顧自己的過往經歷，尤其是那些導致安全感缺失的關鍵事件，將它們寫下來。因為真正的勇士，敢於直面恐懼。

第二步：設定現實目標

制定一些短期內可實現的小目標，目標要具體、可衡量。例如，這周在與人交流時，減少兩次小心翼翼的意識，比如減少用「您」來稱呼主管，或者刻意不秒回別人的訊息。透過實現這些小目標，逐步積累自信心。

第三步：調整自我對話

每當出現不安和擔憂的情緒時，嘗試用積極的自我對話來取代消極的想法。比如，從「我好像還差些火候」轉變為「我已經做好了準備，可以完成工作」。

第四步：建立支援系統

定期與能滋養自己的好友交流，分享自己的感受，尋求他們的傾聽、理解和支持。

第五步：練習正念冥想

每天花15至20分鐘練習深呼吸、冥想或漸進性肌肉鬆弛等放鬆方法。感到緊張時，及時運用這些技巧來緩解身體的緊張反應。

第六步：逐步挑戰自我

從小的冒險開始，比如嘗試新的餐廳、獨自在城市漫遊一天等。每次成功的挑戰都能增強對未知的適應能力和自信心。

第七步：記錄你的進步

準備一個筆記本，記錄自己在克服安全感不足方面的每一個小進步，包括自己的感受和應對方法。定期回顧，以增加自我效能感。

第八步：接受不太完美

每當感覺精神受力時，告訴自己：允許自己犯錯和有所不足，允許一切發生。

相關文章：年輕人生活很消極？或受8大習慣拖累 「自恃年輕」已是一大問題

+ 22

《允許一切發生的人最好命》（大是文化授權使用）

書名：《允許一切發生的人最好命》

作者：何聖君，《不強勢的勇氣》暢銷20萬本、心理專欄作家



【本文獲「大是文化」授權轉載。】