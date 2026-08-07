AI翻譯入侵產業　專業譯者收入驟減七成　潤AI稿反為職涯增加風險

根據CNN報導指出，人工智慧翻譯工具快速成熟，讓文字甚至語音的轉譯幾乎能即時完成，翻譯產業首當其衝，許多專業譯者的生計正被徹底改寫。



一名長期承接歐盟案源的譯者透露，隨著官方翻譯需求大幅縮減，他的收入已驟減約七成，如今市面上多數工作僅剩「潤飾機器翻譯」的角色，這名譯者坦言，自己選擇拒絕相關案源，因為修正後的文本往往會被回饋至系統中，成為訓練人工智慧的素材，「等於親手教會軟體如何取代自己」。他直言，人工智慧學得越快，人類譯者被淘汰的速度也越快，接受這類工作無異於為自己的職涯挖坑。

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愛爾蘭語譯者麥基翁（Timothy McKeon）便是其中一例，多年來為歐盟機構服務的他表示，自從AI翻譯普及後，相關案量明顯萎縮，收入大幅縮水。他指出，當人類校對過的譯文重新被餵回系統時，AI便會從中學習，最終反過來削弱人工翻譯的價值。

產業衝擊已反映在數據上。英國作家協會於2024年針對寫作與翻譯工作者進行調查，結果顯示，超過三分之一的譯者因生成式人工智慧而失去工作，另有43%坦言收入明顯下滑。英國作家協會翻譯組主席、譯者吉爾斯（Ian Giles）指出，越來越多翻譯人員正認真考慮轉行，原因在於翻譯已不再是足以支撐生計的職業。類似情況也在美國上演。美國翻譯協會主席安迪・班佐（Andy Benzo）向CNN表示，不少譯者正在離開這個行業，顯示產業結構已出現根本性的轉變。

不過，報導也指出，儘管機器翻譯與口譯技術進步神速，仍難以全面取代人類語言專業。班佐強調，在日常用途如查詢路線或簡單溝通上，AI風險相對可控，但一旦涉及外交、法律、金融或醫療等高風險領域，語意誤判的代價極高，短期內仍難完全脫離人工翻譯的把關角色。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是工程師！從事「1高薪行業」是自尋死路，CNN曝：快被AI取代，收入驟減7成，3分之一工作沒了】