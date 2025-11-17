AI會取代哪些工作？7類職業將來由機器人代勞　首當其衝竟是這個

隨著人工智能（AI）技術的不斷突破，各行各業都在經歷著深刻的變革。根據《搜狐網》報導，客服、製造、金融、零售、交通運輸、法律及創意產業這七大領域將受到衝擊，部分人力會被取代，而有些工作雖然不會裁撤所有人力，但其中的工作內容可能會被代勞，因而要培養與AI協作的能力。



不過，在人性情感支持方面，以及高階的決策創意與判斷，仍需要人工的介入，也就是AI說本文將分析AI如何改變這些工作的模式。

AI會取代哪些工作？7類職業被點名

1. 客服行業

AI技術正在改變傳統客服模式，讓企業以更低成本提供更高效的服務。智能客服機器人能全天候運行，快速回應客戶需求，處理大量常見問題。透過自然語言處理技術，AI能分析客戶問題並提供精準答案，顯著縮短等待時間。

然而，面對需要情感交流或定制化服務的情境，人工仍不可或缺。未來，客服行業將以人工與AI結合的模式發展。

2. 創意產業

創意產業的AI應用越來越廣泛，但高端創意仍需依賴人類靈感。AI能根據用戶需求和市場趨勢，生成符合要求的創意設計方案。

在數據分析與經營策略方面，AI能挖掘用戶興趣，制定精準廣告投放策略。未來，AI將成為創意工作者的得力助手，而非取代其創意崗位。

3. 金融行業

金融行業是AI應用的核心領域之一，從投資決策到信貸審批，AI展現了無可比擬的效率。機器學習算法可分析市場趨勢，提供投資建議，甚至執行自動化交易。在信貸審批上，AI能快速分析借款人數據，做出精確決策，縮短流程時間。

儘管AI能處理大量數據分析，但高層次的投資策略與風險管理仍需人類專業智慧。

4. 零售業

AI正在重塑零售行業，為商家與消費者帶來前所未有的便利。無人商店如AmazonGo利用AI與傳感器技術實現自助購物，提升消費效率。大數據分析幫助商家了解顧客需求，提供精準商品推薦，提高銷售轉化率。

即便傳統零售崗位如收銀員和銷售員將逐步減少，但情感化服務仍是人類不可替代的價值。

5. 製造業

製造業早已實現自動化，而AI的加入使這一進程更為智能化。AI能優化生產流程、預測設備故障並提前進行維護，減少生產線停工的風險。高效率的自動化生產系統，顯著降低對人工的依賴，提升產能與成本效益。

雖然低技能崗位可能被取代，但高技能人才如機器維護與系統監控的需求依然存在。

6. 交通運輸業

AI在交通運輸中的應用，正在改變駕駛方式和運輸效率。自動駕駛卡車可完成長途貨物運輸，減少人為干預，提高交通安全性。公共交通如出租車與公交車未來也將導入自動駕駛技術，降低成本的同時提升效率。

雖然司機崗位可能逐漸減少，但自動駕駛系統的維護和操作將成為新興職業。

7. 法律行業

AI在法律行業中的應用正逐漸擴大，助力律師完成重複性工作。在案件分析與文書處理方面，AI能快速篩選法律文書中的關鍵資訊，提高工作效率。在合同審核和專利申請中，AI輔助工具為律師提供了高效支持。

然而，複雜案件的判斷仍需人類律師的專業能力，AI更多是輔助角色，而非取代者。

人工智能正在重塑多個行業，提升效率的同時，也加速了職業結構的轉型。AI雖然能取代重複性高的崗位，但人類智慧在情感交流與高層決策中仍不可替代。未來，人類與AI的合作將是不可逆轉的趨勢，為社會創造更高價值。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：AI會取代哪些工作？7類職業被點名，公司能花更少的錢用機器人代勞】