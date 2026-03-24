科技日新月異，掀起一股AI潮，在人工智慧迅速發展的世代，許多人開始擔心自己的行業會遭取代，不過，根據外媒《finexra》引述彭博社報導，彭博社進行一項調查，全球多間銀行將在未來3到5年內裁減多達20萬個工作崗位。



而原因則是人工智慧逐漸取代目前人類工作，負責技術的高層主管也表示，平均預計將裁減3％的員工，93位受訪的金融業資訊長和科技長中，近1／4預測，裁員幅度將達到總員工數的5－10％，且主要集中在大型銀行。

相關文章：5年內將被AI取代？收銀員、會計助理「10夕陽職位」仍有轉職機會

+ 18

什麼工作最容易被AI取代？1行業未來3到5年內裁員20萬人

彭博情報部的資深分析師托馬什．諾茨爾（Tomasz Noetzel）在報告中指出，後勤部門、中層部門和運營部門將最有可能受到衝擊，隨著客服機器人在處理客戶功能方面變得更加熟練，客戶服務部門也將受到影響。托馬什．諾茨爾指出，任何涉及例行性、重複性任務的工作都面臨風險，但人工智慧不會完全取代這些工作，而是會促使勞動力的轉型。

花旗在6月預測，約54％的銀行工作具有高度自動化潛力，這一比例超過任何其他行業。此外，另有12％的工作具增加能力潛能，此數據相比彭博情報部更大。

花旗集團報告中則指出，過去的技術變革時期，許多長期以來的工作被淘汰，並被取代，許多公司也因此消失，人工智慧將重演，甚至加速這一過程。

相關閱讀：ai會取代哪些工作-7類職業將來由機器人代勞-首當其衝竟是這個

+ 18

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：什麼工作最容易被AI取代？不是行政、會計！專家點名1行業「3年裁員20萬人」】