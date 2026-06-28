港人必穿？小紅書女驚訝港人愛穿白色波鞋！網民指反映香港1特點

【港人穿搭／香港旅遊】港人最愛這樣穿着？有女子於小紅書發相發文，指自己在香港旅遊乘搭「火車」（港鐵東鐵綫列車）」時，發現「小細節」 ── 一整節車廂乘客幾乎都穿白色運動鞋，她對此感到驚訝。她又列出白色運動鞋3大優點，直呼「時尚真的很奇妙」。



帖文引來內地及香港網民熱議，不少人認同白色運動鞋百搭舒適，又認為穿白色運動鞋反映出香港與內地不同的1大特點，惹起共鳴。



有遊客於小紅書發文，驚訝港人愛穿白色運動鞋。（資料圖片）

該名居於澳洲的女子於小紅書發相發文講述來港旅遊被震撼經歷。她表示，3月2日在香港乘搭港鐵列車時，突然發現乘客1個小細節，「一整節車廂看過去，幾乎都是白色運動鞋」。

小紅書女驚訝港人愛穿白色運動鞋 列3大優點：時尚很奇妙

樓主指出，乘客穿的是「很日常的白鞋」，沒有刻意打扮感覺，大讚「乾淨」、「簡單」、「很好搭」，「我特意看了好幾站，還是一樣。大部份人腳上都是白色」。

樓主表示，「一整節車廂看過去，幾乎都是白色運動鞋」。（小紅書）

樓主表示，「一整節車廂看過去，幾乎都是白色運動鞋」。（小紅書）

樓主續說，連本來愛穿各種顏色運動鞋的女兒，來香港後亦「入鄉隨俗」穿白色運動鞋，自動切換成「低調模式」，感歎「時尚真的很奇妙。有時候不是你刻意追流行，而是環境會慢慢影響你」。

內地及香港有共鳴 指白鞋反映香港1大特點

內地及香港網民看過帖文議論紛紛，不少人認同白色運動鞋百搭舒適，「白鞋顯得人年輕」、「因為香港斜坡多，運動鞋最舒服」、「白運動鞋是最容易配搭的休閒配搭，配什麼褲子都可以，而且看着簡單潔白」、「出行穿運動鞋確實比較舒服吧」、「香港追求的是舒服品味，穿戴自己喜歡的」。

有網民指出，穿白色運動鞋反映出香港與內地不同的1大特點。（資料圖片）

也有網民指出，穿白色運動鞋反映出香港與內地不同的1大特點，惹起共鳴，反映香港的街道都算清潔」、「確實是乾淨。而且我也是常常去香港基本沒試過被人踩鞋跟，在內地又踩鞋，又行李箱壓鞋子，基本不敢穿小白鞋」、「香港街道乾淨，穿白鞋不容易弄髒」。

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乘搭的士付款前緊記要確認金額！有內地女於網上分享在香港乘搭的士疑被濫收車資的不愉快經歷，指出當時從灣仔搭的士去中環，咪錶顯示43.7元，她用八達通付款，拍下去後才發現被多收10倍車資，即扣款437元，她立即向司機反映，才獲現金找回多付的錢。



有網民質疑司機冷靜回應是故意濫收車資，「如果不是故意的會很驚訝並且很不好意思地道歉，他這麼冷靜，就是想騙錢但未遂」，也有網民認為司機是手民之誤，「公道說話，那個輸入金額的操作，是很容易按漏0」。



有內地女於網上分享在香港乘搭的士疑被濫收車資的不愉快經歷。（小紅書圖片）

該內地女於小紅書以「在香港打車請小心」為題發文講述事件經過，當日晚上和朋友吃完飯後從灣仔搭的士去中環，咪錶顯示43.7元，她用八達通付款，司機在手機輸入金額後讓她拍卡，她下意識直接將手機靠過去，同時於昏暗光綫下見到屏幕顯示是437元，她心想「不會吧，是不是光綫不好沒看清小數點」，而此時已付款成功。

搭的士被多收10倍車資變$437

樓主續說，儘管下意識拿袋準備下車，還是鬼使神差地打開了Apple錢包確認金額，發現真的是扣款437元，她立即向司機反映，「唔好意思，你好似收咗437蚊」，司機冷靜回應「哦」，然後計算了現金還給她。

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搭的士八達通付款收10倍車資？小紅書女獲司機現金退回：小心金額