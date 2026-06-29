食「霸王餐」行為令人髮指！網絡流傳屯門食店閉路電視（CCTV）影片，顯示有男子吃晚膳時，趁隔籬座位食客起身離開，跟着「衫尾」急步走出門口，沒有付款，「走嘅時候仲好好手尾用佢嘅神聖右手將張單揸埋一嚿塞咗落褲袋先走」，幸好「醒目」員工機警發現，大喝1句「畀咗錢未啊！」，聲音令男子受到眾人注視，即時返回店內付款，最後再往另一方向離開。



事件引來網民熱議，紛紛批評男子想食「霸王餐」離譜，大讚員工機警，「正PX，食霸王餐，總之戴帽戴口罩嘅都要睇緊啲」、「真係先收錢後上菜，對付呢啲人好有用」、「建議報警」。



有屯門食店負責人發布閉路電視影片，顯示有男子疑想食「霸王餐」。（Threads@tuenmunlocals）

CCTV直擊！屯門男食霸王餐

「各位屯元天食肆負責人，員工請注意！」有屯門食店負責人於Threads專頁「屯門友」發布閉路電視影片，顯示有男子疑想食「霸王餐」。

屯門男「跟衫尾」圖食霸王餐

影片見到，事發6月26日晚上7時左右，當時食客眾人，其中1名女食客吃完晚膳後準備離開，後方1名本來正坐着、穿粉紅色衣服戴鴨舌帽男子見狀即時起身，跟着女子「衫尾」急步離開食店，經過收銀處也沒有付款。

男子跟着女子「衫尾」急步離開食店，經過收銀處也沒有付款。（Threads@tuenmunlocals）

男子跟着女子「衫尾」急步離開食店，經過收銀處也沒有付款。（Threads@tuenmunlocals）

男子跟着女子「衫尾」急步離開食店，經過收銀處也沒有付款。（Threads@tuenmunlocals）

機智店員絕招KO 男子即回頭付款

不過男子踏出店舖一刻，就有店員大喝「阿哥畀咗錢未啊！」，隨即不少食客及路人望着男子，男子於是返回店內付款再離開。

男子踏出店舖一刻，就有店員大喝「阿哥畀咗錢未啊！」，隨即不少食客及路人望着男子，男子於是返回店內付款再離開。（Threads@tuenmunlocals）

男子踏出店舖一刻，就有店員大喝「阿哥畀咗錢未啊！」，隨即不少食客及路人望着男子，男子於是返回店內付款再離開。（Threads@tuenmunlocals）

樓主補充，男子一開始離開時，「好好手尾用佢既神聖右手將張單揸埋一嚿塞咗落褲袋先走」，幸好員工從男子進入店舖開始已經留意，「喝返佢入嚟畀錢」，避免了不必要損失。

網民讚店員做得好 批男子食霸王餐離譜

網民紛紛指摘男子想食「霸王餐」離譜，「好彩員工夠醒目」、「走數離譜」、「正PX，食霸王餐，總之戴帽戴口罩嘅都要睇緊啲」、「真係先收錢後上菜，對付呢啲人好有用」、「建議報警」。

食「霸王餐」犯《盜竊罪》可監禁3年

吃「霸王餐」或會觸犯《盜竊罪》。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第18C條「不付款而離去」，任何人明知須為任何已供應的貨品或已提供的服務即場付款，或明知被預期須為該等貨品或服務即場付款，而不誠實地離去，並無如所需般或被預期般付款，意圖逃避支付應付款項，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁3年。

（Threads@tuenmunlocals）

睇多啲：4女食$3200霸王餐！帶2孩咁做走數超衰 餐廳公開CCTV尋人結局慘

「霸王餐」行為令人髮指！英國4名帶着孩子的女子，到諾域治一家餐廳享用價值逾312英鎊（約3,200港元）的牛排和酒後，竟帶着孩子分批偷偷離開，沒有付款結賬，店員發現追出大喊「你們沒有付款」，但4名女子已經跑走，餐廳女店主被迫要自掏腰包結賬。店方隨後報警及公開閉路電視（CCTV）影片尋人，強調「他們必須為此負責，因為這種事不能再發生了」。



英國4名帶着孩子的女子，到諾域治一家餐廳享用價值逾312英鎊（約3,200港元）的牛排和酒後，竟帶着孩子分批偷偷離開，沒有付款結賬。（CCTV截圖）

綜合英國媒體報道，事發10月5日傍晚6時後，4名女子帶着2名孩子到諾域治Cheers牛排餐廳（Cheers Steak House）用膳後，沒有付款就離開。餐廳店主馬里尼（Andrea Marinho）表示，這4名女子沒有預訂，用餐2小時沒有異樣，其間有說有笑，「他們點的酒水數量多，感覺像是在慶祝什麼事情」。

4名女子帶着2名孩子到諾域治Cheers牛排餐廳（Cheers Steak House）用膳後，沒有付款就離開。（CCTV截圖）

4女帶孩子食3200元霸王餐

從餐廳賬單見到，4名女子於下午4時26分入座，點了牛排、威士忌百利甜酒、雞尾酒、葡萄酒及啤酒，還有前菜及甜品，總值312.9英鎊（約3,200元）。

賬單見到，4名女子點了牛排、威士忌百利甜酒等，總值312.9英鎊（約3,200元）。（網上圖片）

4女分批偷走 店員追出不果

從餐廳閉路電視影片見到，下午6時後，4名女子帶着2名孩子，一個接一個地離開餐廳，沒有付款。當時有店員目擊女子們離開，但忙着工作未有為意，到意識到4人食「霸王餐」，2名店員即時追出大喊「你們沒付賬！」，但4名女子已經跑走，無法追回。

閉路電視影片見到，4名女子帶着2名孩子，一個接一個地離開餐廳，沒有付款。（CCTV截圖）

閉路電視影片見到，4名女子帶着2名孩子，一個接一個地離開餐廳，沒有付款。（CCTV截圖）

閉路電視影片見到，4名女子帶着2名孩子，一個接一個地離開餐廳，沒有付款。（CCTV截圖）

當時有店員目擊女子們離開，但忙着工作未有為意。（CCTV截圖）

店主要這樣做慘了

馬里尼指出，對4人行為感到非常震驚，無奈下她要自掏腰包「埋數」，「非常令人沮喪，我們（餐廳）損失了所有這些錢，我不得不支付他們所有的開銷。

她又說，餐廳今年1月才開業，「頭幾個月總是很艱難。總是有很多事情要處理，然後就會發生這樣的事情。這令人沮喪，也讓人很難過」，批評「他們給自己的孩子樹立了什麼樣的榜樣？」。

餐廳事後報警尋人，警方目前正呼籲市民提供消息。