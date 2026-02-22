清代宮女15歲被迫絕育　如喝藥無效「綁起用棍狂打到子宮脫落」

自東漢起，皇宮內開始全部用閹人，而這淨身過程可以說是慘無人道，但到了清朝，不只男人要淨身成太監，宮女也要被絕育。



宮女大約15、16歲進宮，1個月後就會被逼服用湯藥直到不孕，如果喝藥無效，就會被綁起來，用棍棒猛打其下腹部，直到子宮和卵巢脫落，手段相當兇殘。

怕被皇帝看上 宮女「15歲被逼淨身」SOP超殘忍 子宮被打到脫落（01製圖）

為防被皇帝寵幸後懷孕 宮女15歲進宮就要淨身 手法極殘忍：

+ 6

清朝宮女每年一選，必須是上三旗內務府包衣出身的女孩才有資格競選，一般都是15、16歲進宮，直到25至30歲之間，若是沒有被皇帝寵幸、陪嫁、婚配等，就可以出宮回到母家，雖然年紀還輕，但當時這些宮女若出了宮，卻沒有嫁人的可能，原因全是在宮裡經歷非人對待。

裕德齡曾是慈禧太后的御前女官，透露宮女入宮後先學會基本的伺候，1個月後就要被淨身，主要就是防止宮女被皇帝寵幸後懷孕，一般會讓宮女每天喝下3碗導致不孕的湯藥，一直到罹患血鬱症為止，加上在宮中壓力大，每天作息不正常，宮女基本上都被折磨成不易受孕的體質。

而據溥儀事後回憶，自己曾目睹一個宮女被吊起來猛打下腹部，問了其他下人後才知道，原來這個宮女喝了湯藥後卻一直沒有罹患血鬱症，所以先被灌下麻藥湯，再被太監吊在屋樑上，拿棍棒猛力打宮女的下腹部，直到卵巢和子宮脫落受傷為止，不過因為這種方式相當殘忍，加上當時醫療不發達，不少宮女受不了痛苦，而無辜賠上了性命。

事實上，宮女命運坎坷，除了服侍主子，還要幫忙破處，據傳，古代帝王的第一個女人大多是宮女，其次是乳娘，她們會讓處於12至17歲的太子拿著春宮圖，目不轉睛的看著畫面學習。如果主子有不懂的地方，這些「姊姊們」還會親自上陣示範。

然而，這些為皇帝「破處」的宮女或乳娘結局卻多有不同。宮女若教導得好，一般能得到一定的賞賜，若讓主子滿意了便能留在身邊繼續服侍，也有令主子欲罷不能的宮女飛上枝頭，被封為妃嬪，不過雖然是晉升了，但因出身卑微，所以依舊過得如履薄冰。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



【延伸閱讀】古朝鮮醫女要提供性服務？ 因淫君一離譜做法淪貴族玩物（點圖放大閱讀）：

+ 14

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】