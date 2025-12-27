西方思想曾深受「中國風」影響？漢學專家：對啟蒙運動起重要作用

2025年是中歐建交50周年，以文化藝術為媒介的各項交流活動頻密開展。追溯歷史，早在700多年前，意大利著名旅行家馬可孛羅就已沿着古絲綢之路來到中國。而帶有中國元素的瓷器、織物、裝飾品等也一度風靡歐洲，形成獨樹一幟的「中國風」。



「中國風」具有怎樣的特徵？為何在17世紀至18世紀風靡歐洲？給歐洲思想文化界帶來哪些影響？中新社「東西問」近日就此專訪意大利都靈大學中國語言與文學專業教授、都靈大學孔子學院意方院長史芬娜（Stefania Stafutti）。

（現將訪談實錄摘要如下）

中新社記者：17世紀至18世紀，「中國風」的藝術和文化現象以哪些載體或形式傳入歐洲？影響了歐洲哪類群體？

史芬娜：「中國風」（Chinoiserie）概念源自西方，指的是西方人心目中或者說想象中的中國或東方形象，其傳播載體包括帶有中國元素或風格的器物、建築、服飾等。

最早在13世紀，「中國風」傳入歐洲。馬可孛羅到中國旅居後帶回中國器物，通過《馬可孛羅遊記》讓歐洲人初步了解神秘的東方國度。15世紀開始的「地理大發現」，進一步促進歐洲國家與中國的商貿活動。

2024年11月，為紀念馬可孛羅逝世700周年，「寰宇東西：馬可孛羅眼中的中國和世界」特展在上海博物館開展。（中新社記者張亨偉攝）

至17世紀-18世紀，耶穌會士成為傳播「中國風」的主力。他們不僅從中國帶回瓷器、絲綢、茶葉等，還記錄自己在中國的經歷和對中國的看法，構成歐洲最早關於中國的文獻資料。

這股風潮對歐洲歷史發展產生重要影響，涉及社會認知、文化觀念等多個維度，影響群體包括歐洲知識分子、社會大眾等。例如中國瓷器在歐洲備受追捧，出現在很多繪畫作品中。從荷蘭等國家對中國瓷器的仿製和收藏也能看出，中國瓷器不僅是商品，更成為一種文化符號，影響歐洲的藝術審美和生活方式。

在文學領域，中國故事也引起歐洲民眾的關注，比如《趙氏孤兒》被改編成話劇在歐洲上演。同時，中國的建築風格也對歐洲產生影響，一些歐洲貴族的住宅模仿借鑑中國建築元素，宅邸中出現中國古代宮廷裝飾，象徵青花的藍白配色也一度風行。

但要注意的是，彼時流行的「中國風」多數是基於歐洲人的想象，而非完全真實的東方文化。藝術家們藉助傳教士的文字記載和中國瓷器、畫作等舶來品，把中國想象成理想化的「藝術國度」。

中新社記者：您長期研究中國文化，如何理解「中國風」？其在當時為何能風靡歐洲？

史芬娜：「中國風」是歐洲文化與中國文化之間第一次真正意義上的交匯。利瑪竇及其他天主教傳教士在17世紀至18世紀所進行的研究與翻譯工作，影響遠遠超過馬可孛羅最初產生的影響。耶穌會士的文化水平高於馬可孛羅，並且他們對中國充滿了濃厚的興趣。

當耶穌會士到達拉丁美洲時，認為那片土地相對落後；而當他們來到中國，卻發現這是一個擁有高度文明的國家。這一發現引發許多文化和哲學上的疑問，也動搖了當時歐洲知識分子所堅信的一種觀念——沒有基督教就不可能有進步。而中國的存在正好反駁了這種看法。

2023年1月12日，「廣府外銷扇：18-19世紀的中國風尚」展在成都博物館開展。（中新社記者安源攝）

從15世紀開始，歐洲進入「地理大發現時代」：許多偉大的旅行者，在君主的資助下開啟海上探險之旅。探險的主要目的是發現新土地和新貿易航線，但這種文化氛圍自然也激發了人們對「新世界」的強烈好奇心。

就中國而言，如前所述，耶穌會士的描述、在歐洲印刷並流傳的繪畫圖冊，以及從亞洲進口的商品，都進一步激發歐洲人對中國的興趣。

與此同時，天主教會對知識分子的影響非常大，也帶有很強的壓迫性。對「新世界」的關注，在某種程度上也是人們試圖擺脱這種壓抑氛圍的一種方式。不過需要注意的是這種現象主要發生在上層階級中，對普通民眾的影響有限。

此外，中國的器物和藝術品也極具吸引力，歐洲人將其視為具有商業價值的物品，特別是瓷器、絲綢和茶葉。眾多商人運輸販賣「中國特產」，既獲得鉅額利潤，也把「中國風」推向歐洲各處。

中新社記者：中國儒家思想也隨「中國風」飄向歐洲，怎樣影響歐洲啟蒙運動？

史芬娜：17世紀末18世紀初，多位耶穌會士出版著作，介紹中國和中國文化，認為中國是「理性」「尊重智慧」的國度。這些著作的傳播使歐洲知識分子對中國表現出極大的好奇心。

啟蒙運動時期，伏爾泰、萊布尼茨等啟蒙思想家對中國文化、中國形象、「中國風」的關注和探討，對構建歐洲啟蒙思想起到重要作用。

中國的儒家學說在歐洲曾引發諸多討論。當時，歐洲傳教士來到中國，發現中國沒有像西方那樣的宗教，便將儒家學說稱為「孔教」，進而產生一系列問題的探討：一個沒有西方意義上宗教的國家和種族，是否存在道德問題？是不是文明國家？中國人只跪拜皇帝和祖宗，而不跪拜上帝，這與西方的宗教規範差異明顯。伏爾泰曾把中國視為擺脱宗教迷信的自由國家。

美國最高法院西側門楣上的雕像群，左至右依次為孔子、摩西、梭倫。（中國新聞網）

意大利學者對中國的態度呈現分化態勢：保守派認為崇敬中國道德會侮辱天主教及其所教導的美德，而改革派受啟蒙思想的影響，列舉清朝康熙皇帝重農、恤民等事例，反駁保守派「中國無道德」的偏見。

此後，中國文化中藴含的思想理念，如儒家道德觀念、政治治理方式等，為歐洲的思想變革提供了新的思考方向，也在一定程度上促進了中西文化的交流和相互理解。

中新社記者：當下，跨文化交流日益頻繁，中西方藝術如何更好地交流發展？

史芬娜：當今，在全球化世界中，「東方藝術」「西方藝術」等概念之間的界限逐漸模糊，其區分的意義也在不斷消減。

誠然，各國各族人民擁有不同的文化傳統，這些傳統為文化與藝術的發展帶來各自獨特的貢獻。但我認為，未來，藝術與文化的命運將超越民族邊界，成為人類共同的精神表達，而不僅僅是某一個特定民族的產物。我們有必要保護所有民族的歷史記憶和傳統，因為它們不僅是寶貴的遺產，也是面向未來的重要資源。

當然，要實現這一目標，各國民眾必須學會在平等的基礎上合作，並相互尊重。同時，也有必要在這個資源有限的世界中，讓所有民族和所有人都有平等獲取資源的機會。我們離這個目標還很遙遠，但毫無疑問，藝術與文化交流可以成為消解偏見、凝聚共識的柔性紐帶，在某種程度上加快人類前進的步伐。（完）

史芬娜。（中新社記者朱曉穎攝）

受訪者簡介：

史芬娜（Stefania Stafutti），現任意大利都靈大學中國語言與文學專業教授、都靈大學孔子學院意方院長、都靈大學國際交流（中國）副校長，曾任意大利駐中國大使館文化參贊。

