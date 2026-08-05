年輕世代難管理？解決3件事留住清醒人才：資源和努力需要對等

「你要先努力，才有選擇權。」對上一代來說，這幾乎是理所當然的人生信條。但對下一代而言，思考順序已經改變。當主管說：「先做到你能做到的，讓人沒話說。」他們可能反問：「為什麼不是先把資源備好，我再來做？」



這不是懶惰，而是思維模式的轉變。

為什麼年輕世代愈來愈難被說服？

過去許多人處在生存模式裡，習慣先反求諸己、嚴以律己。只要有機會，就先努力、先承擔，希望未來能換到更好的位置與選擇權。

但當新一代逐漸脫離生存壓力，他們反而更有餘裕去問一些本質問題：

「這件事對我有什麼意義？」

「這樣努力值得嗎？」

「我能得到什麼成長或回報？」



如果組織給出的條件與願景不夠清楚，就很難說服他們投入。於是，過去對40歲以上世代有效的管理方式，在新世代身上逐漸失靈。

留住新時代人才3方法（01製圖）

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胡蘿蔔與棍子已經不管用了！

同時，許多中年工作者也開始重新審視自己的職涯與價值，不再只是埋頭苦撐。

真正符合傳統職場期待的「敬業」、「聽話」、「尊重前輩」愈來愈少見。取而代之的，是更強的自我意識：為自己的生活負責，也為未來做打算，不再單純寄望公司或主管能帶自己飛。

因此，當企業仍習慣用「胡蘿蔔與棍子」的管理方式——用升遷、獎金或壓力來驅動人時，往往會發現效果愈來愈有限。

很多企業擔心AI會取代工作，但更大的變化其實來自人本身。

留才，要先解決3件事

當工作者開始思考人生意義與個人價值，企業需要面對的，不只是職能轉型，而是整個工作關係的重新定義。

對組織來說，那些仍願意留下來的人非常珍貴。很多時候，他們並不是沒有能力，而是暫時卡住、還在思考下一步。如果企業真的希望留住人才，至少要做到三件事：

第一：目標必須可達成 而不是遙不可及

給資源很重要，但更重要的是讓人看見一條能走到終點的路。如果只是把「成功」掛在遠方，卻沒有清楚的路徑，多數人不會投入。

第二：資源與努力需要對等

當資源不足卻要求先全力投入，對很多人來說只會降低動機。人可以接受辛苦，但需要看見支撐與回報的可能，而不是只靠一股熱情撐下去。

第三：利益分配必須公平

當人們清楚看到「誰賺最多、誰付出最多」之間的落差時，不公平感很難被忽略。再努力，也很難長久忍受利益分配失衡。

今天的人才難找，有時候不是因為年輕世代難管理，而是整個世代都變得更清醒、更精明。

雇傭之外，還有另一條路

如果組織能留住人才，上述三件事必須做好。如果留不住，也不一定只有「雇傭關係」這條路。

愈來愈多企業開始嘗試另一種模式：把人才變成合作夥伴。鼓勵創業、專案合作、外部接案，從雇傭關係轉為協作關係。有些人不適合當員工，但可能很適合當合作夥伴。

當企業願意重新設計合作方式，反而能創造更靈活、也更長久的合作關係。而這，也許才是未來組織真正需要升級的地方。

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