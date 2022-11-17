團隊管理｜公司利益永遠大過員工感受？不懂4點　註定手下沒猛將

我只是一間蚊型公司的小老細，在若干年之前，我有時光顧其他商店，我會問自己：「為甚麼別人請到那麼高質素的同事，但我找人才卻那麼困難呢？」



後來我想通了一件事，尋覓人才不只是靠薪金，更是理想的工作環境。今天半宅職薯就和大家分享一些和人才共事的心得。

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打風補假

辦公室的同事最渴望是甚麼？就是在工作日打八號風球。這種想法剛好和當老闆的我相反，因為做少一日生意，公司便少一天收入。

但人才才是公司的真正支柱。要是在某工作日打8號風球，剛巧又有同事在當天取了年假的話，那天年假是不會被扣除的，好讓每一位同事都能夠享受上天安排的心意。

放完長假後不立即給予工作

有一些上司老細，會覺得同事放長假，開心了，放鬆了，回到公司工作的時候便應該「chur」盡他，以彌補心理上的「損失」。

但我認為每一位有責任感的人才，返回崗位後都會自動自覺了解在放假期間公司各項工作的進度，而這需要時間和空間的。所以通常我在同事放完長假之後的首一兩天，都不會把大量工作派給他，卻讓他按自己的進度返回狀態。

學習型組織 讓同事感到進步

升職加薪固然重要，但個人成長更加重要。我是一個喜歡學習的人，也明白到學習型組織能夠獲得進步和突破，於是我刻意在公司營造一種學習風氣。

人才都喜歡感到進步，而涉獵不同範疇工作，其實也是滿足感來源。於是我會給舊人新挑戰，舊人又把經驗和技能教導新人。經過一段日子的努力，小小團隊已經發展成一個知識流動的體系，人才不斷獲取滿足感。

讓同事有尊嚴地工作

有些上司老細會以員工的職級，去決定對待他的態度。換句話說，這些上司老細視員工為一個崗位，卻不是一個人。

我的同事絕大部分都有大學程度，當中有些負責管理，也有些負責落手落腳的工作。在我眼中，每一位都是各司其職的人才，可以有尊嚴地工作。

結語

看到這裏，你可能會說：「你說得很理想，但不是每一個團隊都可以用這種方法帶領的！」

如果你當一位成員是小卒，他最終只會以小卒心態工作；如果你當一位成員是大將，他將會展現大將之風。

說到最後，如果真的有態度欠佳的同事呢？其實這問題並不存在的。經驗可以累積，能力可以提升，態度難以改變。如果不幸聘請了態度欠佳的同事，我寧願按法例賠代通知金也要立即邀請他另謀高就，以免影響工作氣氛。

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