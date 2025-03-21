上司既是無能當初怎上位？離不開「3原因」卻沒一樣值得你羨慕

當大家都在訴說上司既無能又長期霸佔高位，大家又可曾想過，這些「無能」的上司當初又憑甚麼「過人能力」成功上位的呢？今天半宅職薯就和大家討論這個話題。



這篇文章所說的無能上司，是指無論是落手落腳辦事能力、領導能力、以及決策能力都偏低，卻穩佔中高位的上司。

能力低的人都能上位，多是靠以下3個原因：（按圖了解）



+ 11

高層的私人「擦鞋仔」

有些自私的高層，會想把自己的利益最大化。而訓練下屬成為自己的私人「擦鞋仔」，用公司支付的薪金，下屬的辦公時間，全部用於擦自己鞋，逗自己開心，就是最理想不過。

中高層職員每月人工五十斗米，而折腰又是低難度工作，只要能突破心理障礙便可以做到。所以把這些在辦事能力上不會威脅自己，但心理質素高的人提升為中高層「擦鞋仔」，便最合適不過。反正，「擦鞋仔」的人工又不是從自己荷包掏出來的。慷他人之慨，其樂無窮。

山頭主義

當一間公司大至一個點，便很大機會出現山頭主義。「山頭」的擁有人既足以影響整間公司的大方向，也能夠為自己謀福利。而要實現山頭主義，這些高層需要一批死忠支持者。

有能力的人大多數不是有脾氣，就是有個人主張，這些人，都不適合成為自己的死忠分子。但如果把一個庸碌卻勇於選邊的份子提升至中高層呢？他必然感謝大恩，唯唯諾諾，絕對擁護，因為他深知道離開這裏，只能打回原形當一個小薯。

相關文章：你的老細有沒有擔當？5點作判斷 不敢鬧下屬的上司反而更有問題

+ 16

晉升制度被鑽空子

當大家都認為數據化的晉升制度有利於公司營運時，大家又有沒有想過，世上根本沒有完美的制度，任何制度都有機會被鑽空子呢？

想像力、洞見、決斷力，都是相對難以評核的東西，即使有一位小薯眼光遠大，但只要他的直屬上司思想維度不夠高，這位小薯也注定被埋沒。反而一些較為顯而易見，又能夠被量化的東西，在晉升計分制度下能拉高分數。結果便出現一群懂得破解制度的員工，即使工作能力普通，卻能在計分制度下獲得高分然後晉升。情況就好像學生破解考試策略考取高分，卻不能把知識實踐應用一樣。

結語

我不得不強調的是，職場中的而且確有很多懂得做人，擁護上司，了解晉升制度，同時辦事能力又超高的人。這批神人，並不在這篇文章的討論範疇，而我也沒有資格評論他們。

這篇文章所討論的情況，通常出現於因循守舊，欠缺觸覺和靈敏度的公司。在這些公司中，每位成員都很勞累，但實際上卻在做一些低效能，無新意，適得其反的內耗事情。

在這群體中，每一個上司都彷彿無明顯過錯，實際上又正在犯與環境脫節的過錯，最終攜手一步一步帶領公司步向倒閉的終點。

【延伸閱讀，更多看出老細管理水平方法】



提防老細「6大卑劣手段」貪功、自保！有人被拿來祭旗仍蒙在鼓裏

+ 19

「別只提出問題，給我解決方案」！這6句話老細開會說 叻極有限