Z世代需要的是「認同」！即學「曲線稱讚技巧」讓他們工作更上心

帶了這麼多年團隊，我發現一個秘訣：一定要讓下屬覺得你認為他很能幹。換個說法，就是下屬都在意他在你心中的印象。今天半宅職薯就和大家分享如何透過曲線讚美，令下屬更努力和投入。



讓下屬感到自己的價值

當下屬感到自己在團隊中有價值，他們自然會有滿足感。而他們的價值是由誰定義的呢？很大程度上是由上司定義的。

所以作為上司，不時都要突顯下屬的價值，包括直接突顯，或者曲線說出來。

相關文章：你的老細有沒有擔當？5點作判斷 不敢鬧下屬的上司反而更有問題

+ 16

直接突顯

可以直接稱讚下屬的個人特質，例如：

．「Peter 是一個勤力的年青人」；

．「Stephanie 是一個有責任感的人」；

．「Joe 是一位技術高超的技師」



曲線突顯

當然，除非大家非常相熟，否則直接的稱讚有時會被誤會成假話。那麼我們便可以進行曲線稱讚，例如：

（在老員工 Joe 面前，向新人 Sam 說）：

「Sam，我相信等到你好像 Joe 那麼有經驗的時候，你便可以把事情做到完美！」



這句說話表面上是鼓勵新人 Sam，但實際上是說給老員工 Joe 聽的。老員工感到自己的經驗受到認同，也被戴了一頂高帽，自然不能夠在新人面前失威，於是自己也推動自己做好一點。

又例如：

「我相信你本身也知道怎樣做，就是做 A、B、C 三項便可以了。我真的太長氣，其實你也一早知道。」



這句說話其實是教導下屬做 A、B、C。但下屬就是不想上司覺得他需要被教導，所以你便在言語間假設他一早便知道，只是長氣說多兩句。

又例如：

「幸好你在這裏！要不然，我也不知道怎樣操作這新系統！」



其實作為上司的你，也沒有必要做一些流水作業的工作。假裝自己不懂得操作新系統，由下屬先教你怎樣做，然後再替你完成，他心中也洋洋得意呢！

結語

其實這技巧的核心，在於令下屬覺得你對他印象很好，於是為了不打破這個好印象，而努力一點。

相反來說，如果你直接批評下屬懶惰無能，他自然覺得自己印象被踩到谷底，差無可差，永無翻身之日，那麼他自然會如你所講，變得更懶惰和顯得無能了。

【延伸閱讀，更多職場現況分析】



「工作態度正常」的人買少見少！8大特徵屬基本 很多人卻做不到

+ 12

90後00後將顛覆時代？不是麻煩製造者 7大特質加速職場革新進步