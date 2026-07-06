不減肥逆轉糖尿病前期？25%逆轉患者體重不變　醫生：關鍵在脂肪

不減肥也能逆轉糖尿病前期？糖尿病前期被視為2型糖尿病的「預報」，傳統觀念認定減肥是逆轉糖尿病前期的唯一途徑，但長期追蹤數據發現，成功持續減肥的患者不足1％，可能減肥逆轉法令不少患者望而卻步。



台灣內湖恆新復健科院長王思恒醫師在facebook專頁發文，引述一項研究指出，成功逆轉糖尿病前期的患者，約約四分之一是體重不變，換言之，只要通過改善飲食與運動，仍有可能成功令血糖重回正常水平，而10年內患2型糖尿病的風險大幅下降71％。



長期追蹤數據發現，糖尿病患者能成功持續減的人不足1％。（Unsplash圖片）

德國研究追蹤千人 打破「唯體重輪」

王思恒醫師的帖文引述德國糖尿病研究中心團隊去年於《Nature Medicine》發表的10年追蹤研究報告，該研究為糖尿病前期的治療帶來新方向。研究跟進逾千名歐洲糖尿病前期患者，全部接受飲食加運動的生活監察，結果顯示成功逆轉者當中，約25%並無明顯減肥，但血糖仍能恢復正常。更關鍵的是，這群不減肥卻逆轉血糖的患者，10年內演變為2型糖尿病的風險，比未逆轉者低71%。

成功逆轉者中，約25%並無明顯減肥，但血糖仍能恢復正常。（Unsplash圖片）

關鍵在於「脂肪搬家」：內臟脂肪減、皮下脂肪增

研究揭曉其中關鍵：脂肪分佈比體重更重要。不減肥卻成功逆轉的患者，包圍器官、易引起胰島素阻抗的「內臟脂肪」減少，皮膚下相對安全的「皮下脂肪」相對增加。內臟脂肪會分泌發炎物質干擾胰島素，皮下脂肪則有助於穩定代謝。換而言之，體重數字不變，但「身體成分」與代謝功能已悄然改善。

不用減肥也能逆轉糖尿病前期。（fb@一分鐘健身教室）

研究表明不用因減肥失敗而氣餒

王思恒醫師指出，此研究打破「唯體重論」迷思，減肥是有效逆轉血糖的方法，但並非唯一。減肥難以堅持，這項研究表明，糖尿病前期患者不需要因為減肥失敗而氣餒，只要常運動，注意均衡飲食，飲食時少油少鹽少糖，多攝取纖維素，同樣能啟動身體的良性代謝改變，即使體重不變，也能有效保護胰島功能，降低糖尿病風險。

（fb@一分鐘健身教室）

其他健康資訊：開燈睡覺增糖尿病風險？醫生揭2大生理機制：褪黑激素下降是關鍵

晚上睡覺時開燈，原來會增加患糖尿病的風險！台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生分享個案，有位患者在飲食與作息無大變的情況下，抽血發現血糖波動，甚至出現「糖尿病前期」症狀。他仔細問診發現，背後原因與長期開燈睡覺有關。



長期晚上開燈睡覺，會增加患糖尿病的風險。（AI生成圖片）

夜間光線干擾 破壞2大生理機制

營養功能醫學專家劉博仁醫生在facebook專頁分享，該患者近半年來睡眠質素大幅度下滑，為尋求安全感長期開燈睡覺，即便閉眼休息，大腦仍然能感知光線，令身體出現變化。劉醫生指，開燈睡覺能影響血糖，並非簡單睡眠不足所導致，核心在於兩大生理機制被破壞。

1.褪黑激素分泌「斷崖式」下降：

褪黑激素（Melatonin）被稱作「黑夜荷爾蒙」，需要在全黑環境下由松果體分泌。原本褪黑激素的分泌量在深夜達高峰，但夜間光線只要透過眼瞼，都會干擾視交叉上核，抑制褪黑激素合成，使其分泌量大幅下跌。

光線透過瞳孔抑制松果體褪黑激素合成機制。（fb＠劉博仁營養功能醫學專家）

全文：開燈睡覺增糖尿病風險？醫生揭2大生理機制：褪黑激素下降是關鍵